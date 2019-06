In questo giugno denso di avvenimenti internazionali, tra la delusione per l’Under 21 eliminata dall’Europeo casalingo e il sogno azzurro declinato al femminile, vivo con la Nazionale di Milena Bertolini, dall'altra parte dell'Oceano entra nel vivo la quarantaseiesima edizione della Copa America, giunta ai quarti di finale. Aprirà le danze Brasile-Paraguay tra poche ore a Porto Alegre e a seguire Venezuela-Argentina, una sfida molto attesa e non scontata nonostante il diverso blasone delle due contendenti alla semifinale continentale.

A confronto ci saranno due seconde classificate della fase a gironi: il Venezuela nel gruppo A dietro il Brasile, l’Argentina nel gruppo B preceduta dalla Colombia. Completano il tabellone dei quarti Colombia-Cile e Uruguay-Perù.

📌 ATENÇÃO!📌 Estes são os horários e os dias que serão jogados as quartas de final da @CONMEBOL #CopaAmerica. Fique ligado!👀 pic.twitter.com/bvzca7LWGJ — Copa América (@CopaAmerica) 25 giugno 2019

Venezuela-Argentina è in programma venerdì 28 giugno alle 16 di Rio de Janeiro (in Italia saranno le ore 21:00). La partita sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su Dazn.

Le probabili formazioni

La Vinotinto di Rafael Dudamel si presenta comunque da imbattuta in questa Copa, in virtù dei due 0-0 con Perù e Brasile e la decisiva vittoria per 3-1 sulla Bolivia in rimonta. In più con la porta di Wuilker Farinez battuta una sola volta. L’Albiceleste di Lionel Scaloni, invece, dopo le prove poco brillanti con Colombia e Paraguay, (rispettivamente ko per 2-0 e pareggio in rimonta 1-1) è sbarcata alla fase ad eliminazione diretta battendo 2-0 il Qatar.

Alla Seleccion i mezzi tecnici comunque non mancano e nonostante tutto può ancora arrivare fino in fondo.

Non sono segnalati infortunati o squalificati tra le rose delle due selezioni, dunque di seguito le probabili formazioni:

Venezuela (4-1-4-1): Farinez; Hernandez, Mago, Villanueva, Rosales; Moreno; Machis, Rincon, Herrera, Murillo; Rondon. Ct: Dudamel.

Argentina (4-3-3): Armani; Saravia, Otamendi, Foyth, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, Acuna; Lautaro Martínez, Aguero, Messi. Ct: Scaloni.

Precedenti

L’Argentina ha vinto sempre nei 5 precedenti di Copa America con il Venezuela: nella gara valida per i quarti di finale l’ultima volta nel 2016 con un netto 4-1, mentre nelle prime due occasioni fu con identici 5-1 (1967 e 1975) e poi addirittura per 11-0 (sempre nel 1975), oltre un 3-0 nel 1991.

Inoltre, l’Albiceleste in questa partita vanta un bilancio generale altrettanto favorevole con 20 vittorie e 2 pareggi in 24 confronti, tra l’altro vincendo sempre nelle prime 18 gare.

Mentre molto è cambiato negli ultimi 6 incroci con l’Argentina che si è imposta solo due volte, con 2 pareggi e altrettante vittorie della Vinotinto: 1-0 nello storico primo successo del 2014 (qualificazioni mondiali) e a sorpresa 3-1 nel test amichevole di tre mesi fa a Madrid nell’ultimo confronto in assoluto tra le due compagini.