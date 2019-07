Fra un mese partirà il campionato di Serie A e gran parte delle società sono impegnate nel mercato, alla ricerca dei rinforzi ideali ai rispettivi tecnici. Fra le società più attive spiccano la Juventus, il Napoli e l'Inter che secondo gli addetti ai lavori saranno le principali competitor per la vittoria finale. Uno dei nomi più discussi per il mercato è sicuramente quello di Icardi: la punta argentina dell'Inter è praticamente fuori rosa, si sta allenando alla Pinetina mentre il resto della squadra è impegnata nella tournée asiatica.

Come è noto quindi, l'argentino entro fine mercato lascerà l'Inter e le principali società interessate sono Juventus e Napoli. A tal riguardo, a Radio Kiss Kiss ha parlato il noto giornalista tifoso napoletano Carlo Alvino, che ha sottolineato come l'argentino deve essere convinto di trasferirsi eventualmente al Napoli e quindi la deve considerare una prima scelta. È importante infatti per il noto giornalista che chi arriva a Napoli deve avere la convinzione di andare in una grande squadra.

'Se Icardi volesse la Juventus, giusto che vada, il Napoli non deve fargli la corte'

In merito al possibile arrivo di Icardi al Napoli, il noto giornalista Alvino ha sottolineato come l'argentino deve volere la società campana e non considerarla una seconda scelta. Se quindi volesse la Juventus, è giusto che vada lì anche perché il Napoli non deve fare la corte a nessun giocatore. Lo stesso giornalista ha portato poi l'esempio del centrocampista offensivo del Real Madrid James Rodriguez, che ha manifestato la voglia di andare a giocare con Carlo Ancelotti, a differenza di Icardi.

Inoltre per Alvino un grosso problema per il Napoli, in caso di arrivo della punta dell'Inter, potrebbe rappresentare la moglie dell'argentino, Wanda Nara, che come è noto, non ha un buonissimo rapporto con il presidente della società campana Aurelio De Laurentiis. Alvino ha poi aggiunto che non discutono le doti tecniche di Icardi, in quanto secondo il giornalista, sarebbe in grado di realizzare 30 gol al Napoli.

Il mercato della Juventus

Come sottolineato da Alvino, Icardi resta il principale interesse della Juventus per il settore avanzato, soprattutto in caso di cessione di Mandzukic e Kean. Resta ancora in bilico la posizione di Higuain, che come ribadito dal fratello procuratore, vorrebbe rimanere alla Juventus. Si attendono però novità sulle cessioni di Perin, che interessa all'Aston Villa e di Cancelo, con il Manchester City che potrebbe investire 60 milioni di euro per il portoghese.

Per quanto riguarda il settore avanzato, sia Mandzukic che Kean piacciono all'Everton, la Juventus valuta il croato almeno 15 milioni di euro e l'italiano circa 35 milioni di euro, ma per la giovane punta vuole riservarsi il diritto di riacquisto.