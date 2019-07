L’Inter affronterà il Manchester United nella prima sfida dell’International Champions Cup. I nerazzurri scenderanno in campo a Singapore contro i Red Devils nella giornata di sabato 20 luglio. Dopo aver battuto il Lugano nella prima uscita di pre campionato, la squadra di Antonio Conte sarà impegnata nella tournée asiatica. Nel match disputato qualche giorno fa si è registrata una vittoria per 2-1 grazie ai goal di Stefano Sensi - ottimo il suo esordio - e Marcelo Brozović.

Pubblicità

Pubblicità

Sono sembrati sottotono Roberto Gagliardini e Danilo D’Ambrosio, anche se entrambi potrebbero essere seconde linee nelle scelte dell’allenatore per la stagione in arrivo. Tra pochi giorni ci sarà un ulteriore test, contro una squadra di livello superiore. L’amichevole contro il Manchester United verrà trasmessa in diretta tv su Sportitalia, che ha acquisito i diritti per trasmettere l’ICC di quest’anno.

Pubblicità

Inter mai vittoriosa contro i Red Devils in gare ufficiali

L’Inter non ha mai vinto contro il Manchester United. I due club si sono affrontati per quattro volte in Champions League, con due pareggi e due vittorie a favore degli inglesi, con conseguente eliminazione per i nerazzurri. Nella stagione 1998/99, ai quarti di finale, si registrò un 2-0 all’Old Trafford, con doppietta di Dwight Yorke, in ambedue le occasioni di testa su assist di David Beckham.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter

Il ritorno a San Siro finì 1-1, con i goal di Nicola Ventola e Paul Scholes. L’Inter fu estromessa dalla competizione, mentre i Red Devils giunsero fino alla fine, vincendo l’ultimo atto contro il Bayern Monaco. Nella stagione 2008/09, agli ottavi di finale, ci fu uno 0-0 a San Siro, mentre al ritorno finì 2-0 per gli inglesi. A segno in quell’occasione Nemanja Vidic e Cristiano Ronaldo. Il Manchester United raggiunse la finale anche quell’anno, ma fu battuto dal Barcellona.

I due club si sono affrontati anche nel 2014 in International Champions Cup. Dopo lo 0-0 dei minuti regolamentari, si andò ai calci di rigore. Decisivo fu l’errore dal dischetto di Marco Andreolli, che colpì la traversa. Non si tratta dell’unica amichevole disputata tra Inter e Manchester United. Nel 2007 vinsero i nerazzurri per 2-3 con le reti di David Suazo (doppietta) e Zlatan Ibrahimović. Gli inglesi andarono a segno con il goal di Wayne Rooney e l’autorete di Adriano.

Pubblicità

Nell’attesa di scoprire cosa accadrà stavolta, si ricorda che le due società sono in costante dialogo per la questione legata a Romelu Lukaku. L’attaccante belga è l’obiettivo principale per l’attacco di Antonio Conte, ma le parti non sono ancora arrivate ad un accordo. Una volta archiviato questo match, l’Inter affronterà altre amichevoli estive in Asia contro Juventus (24 luglio), Paris Saint-Germain (27 luglio) e Tottenham (4 agosto).