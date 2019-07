Il Napoli è reduce dalla vittoria in amichevole contro il Liverpool per 3-0. La prima sfida estiva di livello internazionale è stata conquistata dagli azzurri, grazie ai goal di Lorenzo Insigne, Arkadiusz Milik e Amin Younes. Un risultato positivo per i ragazzi di Carlo Ancelotti, anche se nelle file dei Reds mancavano diversi giocatori di spicco, specie in attacco. Dopo aver messo in archivio il match contro i campioni d’Europa, per il Napoli ci sarà un’altra amichevole in programma.

Nella serata di domenica 4 agosto verrà affrontato l’Olympique Marsiglia. Il fischio d’inizio sarà fissato alle ore 21.00 all’Orange Vélodrome Stadium. I tifosi napoletani potranno seguire la partita in diretta tv su Sky, acquistandola in Pay per View a 10 euro. In attesa di scoprire cosa accadrà in campo, diamo uno sguardo ai precedenti tra i due club nelle competizioni europee.

Bilancio positivo per il Napoli contro l’OM

Napoli e Marsiglia si sono affrontati solamente in un’occasione in passato.

Nella stagione 2013/14 si sfidarono nella fase a gironi della Champions League, con gli azzurri vincitori sia all’andata, che al ritorno. La partita al Vélodrome vide gli ospiti imporsi per 1-2. Nel finale di primo tempo andò a segno José Callejón, mentre Duván Zapata raddoppiò nella ripresa. André Ayew accorciò le distanze quasi allo scadere del secondo tempo. L’incontro al San Paolo finì 3-2 per i padroni di casa.

L’OM passò in vantaggio con André Ayew dopo pochi minuti, ma entro la metà della prima frazione di gioco ci fu la reazione del Napoli, che pareggiò con Gökhan Inler, prima di andare a segno con Gonzalo Higuaín. Nella ripresa fu Florian Thauvin a ristabilire la parità, ma il secondo goal di Gonzalo Higuaín consegnò i 3 punti agli azzurri. Nonostante avesse ottenuto 4 vittorie nel girone, raccogliendo 12 punti al pari di Borussia Dortmund e Arsenal, la squadra di Rafael Benítez fu eliminata dalla Champions League per via della differenza reti.

Questa volta non ci sarà nulla in palio tra Napoli e Marsiglia, che presto cominceranno la stagione. I francesi hanno cambiato allenatore, con l’arrivo di André Villas-Boas in panchina. Nella rosa dell’OM ci sono alcune vecchie conoscenze della Serie A. A centrocampo Kevin Strootman, che ha trascorso 5 stagioni alla Roma, mentre in difesa troviamo Adil Rami, che ha vestito la maglia del Milan per una sola annata.

Dopo aver affrontato il Marsiglia, ci saranno altri due impegni per i ragazzi di Carlo Ancelotti prima che cominci il campionato di Serie A. Infatti, sfideranno il Barcellona nelle date 8 e 10 agosto. Un doppio confronto che metterà alla prova il Napoli in vista degli impegni europei di quest’anno.