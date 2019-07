Raffaele Auriemma ha svelato importanti retroscena su quella che sarebbe - stando alle informazioni in suo possesso - l'attuale situazione esistente tra Mauro Icardi, l'Inter, la Juventus e il Napoli. Il giornalista partenopeo, intervenuto al programma Si Gonfia la Rete su Radio Marte, ha lasciato intendere chiaramente che il centravanti argentino sarebbe ben lieto di vestirsi d'azzurro, sottolineando anzi che al momento il giocatore sarebbe pronto a passare al club di De Laurentiis se davvero dovesse consumarsi il suo divorzio dalla Beneamata.

Procedendo con ordine, il telecronista ha ricordato che il Napoli in questa fase sta cercando sul mercato soprattutto un attaccante, e su tutti ci sarebbe Icardi in cima ai desideri della squadra campana. Tuttavia, i dirigenti partenopei in questa fase sarebbero in attesa, pronti a sferrare l'affondo decisivo appena si presenterà l'occasione giusta, anche perché ormai il bomber sudamericano ha perduto il suo "valore stellare" in seguito alla decisione dell'Inter di arrivare ad escluderlo dal resto della squadra, causando un crollo del costo del cartellino.

Dunque, anche se le parti in questo periodo si stanno rendendo protagoniste di un vero e proprio braccio di ferro, alla fine comunque la società milanese sarà costretta a vendere il suo ex capitano per fare cassa e lanciarsi così alla ricerca di un nuovo centravanti.

Nel frattempo, in casa Napoli si sta cercando di capire se ci sia o meno la volontà da parte di "Maurito" di fare le valige per trasferirsi all'ombra del Vesuvio, con Cristiano Giuntoli che sarebbe costantemente in contatto con Wanda Nara (moglie-agente del giocatore) per rassicurarla sulle reali intenzioni di De Laurentiis di avviare una trattativa con l'Inter, e per valutare di persona se la destinazione è gradita o meno alla controparte.

'Icardi valuta il Napoli una società seria'

Proseguendo nel suo intervento a Radio Marte, Auriemma ha detto che effettivamente la Juventus sta seguendo Mauro Icardi, ma si tratterebbe soprattutto di una sorta di manovra di disturbo, poiché il ds bianconero Paratici sarebbe convinto che, con l'attaccante sudamericano in squadra: "Il Napoli vince lo scudetto".

In realtà, però, l'opinionista di Tiki Taka si è detto convinto che il centravanti sudamericano abbia una grande considerazione della compagine napoletana, ritenendola una "società seria" per come sta agendo nei suoi confronti e per le proposte che gli avrebbe fatto finora.

Dall'altro lato, Aurelio De Laurentiis starebbe seriamente pensando di fare uno "strappo alla regola" per accontentare il numero 9 interista, concedendo una maggiore apertura in merito alla gestione dei diritti d'immagine. In conclusione, Auriemma ritiene che ovviamente non è per niente una trattativa facile da portare a termine, anche se fondata su un ottimo presupposto, ossia il gradimento del calciatore che, se dovesse realmente dire addio all'Inter: "Verrebbe ben volentieri in azzurro".