L'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic per problemi di Salute potrebbe lasciare oggi stesso la panchina del Bologna, questa notizia fa cadere nello sconforto i tanti tifosi che hanno sperato nella permanenza del mister. Si tratta di una notizia che non avremmo mai voluto sapere in quanto l'allenatore serbo ha instaurato un rapporto speciale con il pubblico felsineo. Inoltre in questa stagione Mihajlovic è arrivato nel mese di gennaio alla guida del Bologna per sostituire l'esonerato Pippo Inzaghi.

Si può dire che è stata subito evidente l'impronta data dal nuovo allenatore che ha ottenuto dei risultati al di sopra delle aspettative e, se il campionato fosse iniziato dal suo arrivo, il Bologna si sarebbe posizionato in uno dei primi posti in classifica.

Gli straordinari risultati raggiunti da Mihajlovic

I felsinei nella seconda parte del torneo di Serie A si sono distinti per aver battuto squadre di un certo rilievo.

Un esempio si ritrova nella vittoria ottenuta allo stadio Meazza dove il Bologna ha battuto l'Inter. Inoltre la squadra di Mihajlovic ha vinto in casa del Torino, in passato allenato dallo stesso mister serbo. Questa stagione ha unito Mihajlovic e i giocatori che si sono resi artefici di un'impresa, vista la posizione in cui stava il Bologna. In quest'estate i vertici della squadra emiliana si sono impegnati per spingere l'allenatore a restare sulla panchina del Bologna.

I problemi di salute del tecnico

Mihajlovic, dopo gli iniziali tentennamenti, non ha potuto rifiutare questa offerta in quanto ha un legame unico con questa città. Non è la prima volta che ha guidato i felsinei e, nelle stagioni precedenti, ha compiuto un'impresa portando la squadra verso la salvezza prima del tempo previsto. Bisogna sottolineare che la stagione del Bologna inizia nel peggiore dei modi e la squadra potrebbe fare a meno dell'allenatore per via dei problemi di salute.

La solidarietà del mondo del calcio

La notizia è stata resa nota da "Il corriere dello sport" dove viene sottolineato che il tecnico potrebbe essere costretto a lasciare la panchina. I primi sospetti in merito alle condizioni dell'allenatore sono arrivati nella giornata di venerdì quando il mister non si è presentato all'allenamento a Castelrotto. In questa località il Bologna sta facendo il primo allenamento stagionale.

Il motivo di quest'assenza di Mihajlovic sembrava essere dovuto all'influenza ma si è scoperto che la verità era un'altra. Il tecnico si è sottoposto a una serie di esami clinici che hanno evidenziato la necessità di una terapia d'urto e potrebbe stare lontano dai campi per molto tempo. Infine non è mancata la solidarietà da parte del mondo del calcio come Roberto Mancini che gli ha fatto una dedica speciale: "Sei troppo forte, questo ti fa un baffo e poi dobbiamo giocare a padel".