Prima settimana di intensi allenamenti conclusa per il Crotone di Giovanni Stroppa impegnato a pieno regime nella fase di preparazione estiva nella location di Trepidò nella Sila crotonese.

La compagine rossoblu, artefice di una difficile salvezza al termine dell'ultimo campionato, prova ora a rinforzare e completare la rosa messa a disposizione dell'allenatore, una squadra che sembra avere mantenuto intatta la propria fisionomia, andando ad accogliere nelle scorse settimane cinque nuovi innesti, elementi relativamente giovani e con voglia di dimostrare il loro valore in un torneo agonistico e difficile come quello cadetto.

Un innesto, forse due, per ogni reparto ad esclusione della porta dove la squadra potrà contare su diversi elementi. La società continua dunque a lavorare a fari spenti sondando il mercato e rimanendo in attesa dell'occasione irrinunciabile.

Possibile rinforzi in difesa dal Torino

Per quello che concerne il reparto arretrato il Crotone sembrerebbe interessato ad un profilo giovane, si tratta del difensore Alessandro Buongiorno, classe '99 di proprietà del Torino e nell'ultima stagione elemento della rosa di Fabrizio Castori al Carpi.

Il calciatore, rientrato alla casa madre per fine prestito, attende di conoscere novità sul suo futuro che con ogni probabilità sarà ancora lontano dalla formazione granata. Proprio il Crotone potrebbe essere nel futuro del giovane giocatore, in tal senso durante la conferenza stampa di presentazione dei primi acquisti estivi della squadra rossoblu lo stesso direttore sportivo del Crotone Beppe Ursino ad una precisa domanda non ha smentito la pista, lasciando aperta una porta al passaggio di Alessandro Buongiorno in rossoblù.

Alternativa danese sulla fascia sinistra

Ulteriori rinforzi per il Crotone potrebbero giungere inoltre sulle fasce. Proprio sulla corsia esterna sembra essere stato accostato negli ultimi giorni ai calabresi il terzino sinistro Marc Dal Hende, calciatore danese classe '90 in forza al club del Midtjylland. Un calciatore con esperienza pregressa, abile a ricoprire tutti i ruoli sulla fascia di competenza, sia in fase di ripiego che in quella d'attacco, dove tra l'altro è riuscito a rendersi spesso pericoloso realizzando alcune reti sia su azione che su calcio piazzato.

Una voce che attende ancora conferme da parte dei diretti interessati, ma che andrebbe a confermare la propensione del Crotone ad operare all'estero, situazione che spesso è diventata un valore aggiunto delle ultime sessioni di mercato, che hanno visto la squadra calabrese valorizzare profili ai molti sconosciuti e divenuti in breve tempo calciatori ambiti anche da formazioni di categoria superiore, in Italia e non solo.