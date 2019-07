L'Inter è pronta a volare in Asia per la tournée che la vedrà impegnata in alcuni match di International Champions Cup. Fra questi, spunta sicuramente la partita contro la Juventus, occasione per Conte di incontrare la sua ex squadra da giocatore e da tecnico. La dirigenza interista continua il lavoro sul mercato alla ricerca dei giocatori funzionali al gioco del tecnico salentino. Si attendono soprattutto gli investimenti nel settore avanzato, piacciono in particolar modo Lukaku del Manchester United (alternativa al belga la punta dell'Eintracht Francoforte Rebic) e Dzeko della Roma.

Per quanto riguarda il centrocampo invece, dopo l'ufficializzazione di Sensi dal Sassuolo e di Barella dal Cagliari, potrebbe arrivare un nuovo rinforzo. La dirigenza interista sarebbe infatti interessata al centrocampista Jailoson che attualmente gioca in Turchia, al Fenerbahçe.

L'Inter sarebbe interessata al brasiliano Jailson

Secondo le ultime indiscrezioni, l'Inter potrebbe a breve definire un altro acquisto per il centrocampo: dopo gli arrivi degli italiani Sensi e Barella, il prossimo rinforzo potrebbe essere il mediano brasiliano ex Gremio Jailson, all'anagrafe Jailson Marques Siqueira.

Il brasiliano è un classe 1995 e si è trasferito al Fenerbahçe la scorsa stagione, per un prezzo iniziale di 2,5 milioni di euro e riscatto di 4 milioni di euro. In Turchia il giocatore ha raccolto 19 presenze nel campionato, realizzando 2 gol ed 1 assist, con 1379 minuti giocati. Vanta poi 8 presenze in Europa League e 1 presenza nella Coppa Turca. L'Inter avrebbe offerto per il brasiliano circa 8 milioni di euro, la società turca lo valuta 12 milioni di euro, probabilmente la trattativa potrebbe definirsi per 10 milioni.

L'eventuale investimento sul brasiliano confermerebbe la volontà della dirigenza interista di cedere il belga Nainggolan, nonostante il centrocampista dovrebbe partire per la tournée asiatica.

Il mercato dell'Inter

Oltre agli arrivi la dirigenza dell'Inter dovrà necessariamente lavorare anche sulle cessioni: attualmente infatti ci sono diversi esuberi che non rientrerebbero nel progetto tecnico di Antonio Conte.

Oltre ad Icardi e Nainggolan, potrebbero essere ceduti il centrocampista Joao Mario ed il difensore Miranda. Entrambi i giocatori potrebbero trasferirsi al Monaco: il tecnico Jardim vorrebbe soprattutto il portoghese, allenato già allo Sporting Lisbona. L'Inter, dalle possibili cessioni dei due, vorrebbe ricavare una somma superiore ai 20 milioni di euro. Joao Mario, oltre al Monaco, interesserebbe anche a West Ham e Leicester mentre Miranda piace al Marsiglia, alla ricerca di un valido sostituto del difensore francese Rami.