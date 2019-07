Il Calciomercato della Juventus continua ad essere in fibrillazione per Matthijs de Ligt. I bianconeri hanno alzato l’offerta avvicinandosi sensibilmente alle richieste dell’Ajax, Mino Raiola spinge per chiudere in fretta la trattativa e sabato potrebbe essere il giorno giusto per l’annuncio. Tra indizi social e trattative continue si avvicina quindi il momento decisivo per chiudere l’affare. In stand by invece la questione Paul Pogba, il Manchester United starebbe provando a convincere il giocatore a restare in Inghilterra ancora un anno, Real Madrid e Campioni d’Italia sono in attesa di un segnale, il Campione del Mondo vorrebbe cambiare aria subito e Raiola ieri è uscito allo scoperto con parole piuttosto chiare a riguardo.

Calciomercato Juventus: giorni importanti per de Ligt

Il tormentone de Ligt per il calciomercato della Juventus potrebbe essere arrivato alla sua conclusione. Secondo il Corriere dello Sport già sabato l’olandese potrebbe trasferirsi a Torino. I bianconeri stanno accelerando per accontentare Sarri che vorrebbe avere il suo nuovo difensore centrale prima di partire per la tournèe in Asia in cui la Vecchia Signora sarà impegnata già il 21 di luglio contro il Tottenham mentre il 24 dello stesso mese affronterà l’Inter.

Nelle scorse ore Paratici avrebbe alzato l’offerta all’Ajax raggiungendo la quota di 67 milioni, a cui si potrebbero aggiungere dei bonus in modo da avvicinare la richiesta di 75 milioni dell’Ajax. È lo scatto giusto per chiudere in fretta l’affare proprio come vuole Raiola che nei giorni scorsi ha voluto chiarire come l’accordo con la Juve sia già stato trovato, contratto da 7,5 milioni a stagione con bonus che porterebbero la cifra a 12, e che i club dovrebbero fare in fretta a trovare l’accordo.

Ieri è poi arrivato un indizio social importante. Su Instagram un’amica di Annekee Molenaar, fidanzata di de Ligt, ha postato le foto della festa di addio all’Olanda della coppia, scatti conditi da una frase non proprio sibillina: “ci mancherai”. Al party è spuntata anche una bandiera dell’Italia, ennesimo indizio del trasferimento nel Bel Paese di uno dei talenti più promettenti di tutta Europa. Siamo quindi arrivati alle battute conclusive, oggi primo giorno di allenamento del nuovo corso bianconero, sabato potrebbe raggiungere la Continassa de Ligt, in contemporanea con Cristiano Ronaldo, il quale proprio il primo giorno del prossimo weekend si unirà alla squadra come da programma. Il ritardo, concordato, è dovuto alla sua partecipazione alla Nations Cup di questa estate con la maglia del Portogallo.

Pogba-Juventus: il Manchester United alza il muro

Se de Ligt è sempre più vicino, va al rallentatore un altro affare importante per il calciomercato della Juventus. Il Sun, quotidiano inglese, spiega che il Manchester United starebbe provando a convincere Paul Pogba a restare in Inghilterra un altro anno posticipando così la sua partenza all’estate 2020. Il tecnico Ole Gunnar Solskjaer a Perth, in Australia, dove la squadra ha iniziato la sua estate e dove è presente anche il Campione del Mondo francese, sta cercando di capire se davvero ci possano essere spiragli per una permanenza.

L’aiuto all’allenatore arriva dalla dirigenza che valuta il suo centrocampista oltre 150 milioni di euro, una cifra a cui né la Juventus né il Real Madrid vogliono arrivare.

Tutto rimandato quindi? Al momento l’ipotesi sembra difficile anche perché proprio ieri a chiudere le porte a questo clamoroso dietrofront è stato Mino Raiola, agente del giocatore, con queste parole: “Il Manchester United sa cosa vuole Pogba, lui è stato professionale e rispettoso, non ha fatto nessuno sbaglio, ora spero di trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti”.

Insomma la sensazione è che il piano dei Red Devils possa naufragare ma se davvero Juve e Real non si faranno avanti con offerte molto allettanti, allora le quotazioni di una permanenza in Inghilterra potrebbero lievitare con l’avvicinarsi della chiusura del mercato. Così Pogba resta sempre più un rebus, nei giorni scorsi il Times aveva ipotizzato l’idea di Agnelli di volare a Manchester con un assegno da 135 milioni, opzione alquanto improbabile visto che il solo de Ligt costerà quasi 75 milioni e le cessioni, da Higuain in giù, procedono a rilento.

In Spagna invece ripetono che il giocatore avrebbe scelto il Real Madrid perché affascinato dall’idea di lavorare con il connazionale Zinedine Zidane. Perez potrebbe mettere sul piatto 80 milioni più i cartellini di Bale e Kroos, ma per ora non sembra che questa idea abbia fatto breccia nel cuore degli inglesi ancorati alla richiesta di un trasferimento che non preveda contropartite tecniche ma solo soldi. Quasi chiuso un tormentone, de Ligt, l’estate di calciomercato della Juventus ne sta continuando a vivere un altro: Paul Pogba e questa volta la soluzione sembra ancora molto lontana.