Continuano ad arrivare notizie di mercato molto importanti per quanto riguarda la Juventus. Le ultime indiscrezioni riguardano uno dei calciatori più forti del mondo e che non ha certo bisogno di presentazioni. Stiamo parlando di Neymar, fuoriclasse del Paris Saint Germain. Il giocatore brasiliano ha già fatto sapere alla dirigenza del club francese di essere intenzionato a proseguire la sua carriera altrove.

Neymar vorrebbe tornare al Barcellona, ma il club blaugrana ha appena perfezionato l'acquisto di Antoine Griezmann, che gioca nello stesso ruolo del sudamericano. Il campione francese è costato più di cento milioni di euro, dunque è molto improbabile che il Barcellona decida di investire un'altra cifra così alta per comprare un attaccante. Il Paris Saint Germain, inoltre, valuta Neymar duecentoventidue milioni di euro, la cifra con la quale due anni fa lo comprò proprio dal Barcellona.

Stando a quanto riporta il noto quotidiano iberico "El Mundo Deportivo", dunque, potrebbero presentarsi altri scenari nelle prossime ore. Per il giornale spagnolo, infatti, Neymar avrebbe avuto dei contatti con la dirigenza della Juventus. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sul Calciomercato bianconero.

Mercato Juventus, si sarebbe proposto Neymar

Come scrive "El Mundo Deportivo", Neymar non sarebbe più intenzionato a proseguire la sua carriera al Paris Saint Germain e avrebbe dato mandato al proprio agente di effettuare dei sondaggi con le big europee che avrebbero le potenzialità per vincere la Champions League.

Tra queste squadre ci sarebbero Real Madrid, Bayern Monaco e anche la Juventus. In particolare, il fuoriclasse brasiliano sarebbe attratto dall'idea di giocare insieme a Cristiano Ronaldo, considerato il fatto che il Barcellona ha già comprato Antoine Griezmann, investendo una cifra molto alta sul mercato. Stando a quanto riporta il giornalista della Rai, Paolo Paganini, inoltre, a breve potrebbe esserci un incontro tra il padre del giocatore brasiliano e Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus.

Paganini ha scritto su "Twitter": "L'agente di Neymar (suo padre) sta facendo il giro d'Europa per sondare vari club. Andrà a Madrid e a Monaco di Baviera, ma è atteso anche a Torino, dove incontrerà Fabio Paratici e i vertici della Juventus". Sono attesi, dunque, ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime ore. Intanto, la Juventus continua a monitorare con grande attenzione anche Mauro Icardi, giocatore molto apprezzato sia dal nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri che dal direttore sportivo Fabio Paratici.

Su di lui, comunque, è molto forte anche l'interesse del Napoli.