Il Calciomercato della Juventus ruota per buona parte intorno a Gonzalo Higuain. Solo l’uscita del Pipita insieme a quella di uno tra Mandzukic e Kean potrebbe sbloccare l’arrivo di Icardi. L’argentino è tra i cedibili e nelle ultime ore sarebbero stati fatti passi avanti tra la Vecchia Signora e la Roma: l’accordo tra i due club sarebbe stato trovato, ma il giocatore ancora tentenna e per ora non sembra propenso a vestirsi di giallorosso.

Calciomercato Juventus: la Roma avrebbe trovato l’accordo con i bianconeri per Higuain

Il calciomercato della Juventus avrebbe quindi svoltato per la questione Higuain. Secondo l’edizione on line del Corriere dello Sport, la Roma avrebbe trovato l’accordo con i bianconeri per il trasferimento del bomber. La proposta che avrebbe fatto breccia nel cuore dei dirigenti della Vecchia Signora sarebbe questa: prestito di un anno a circa 9 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 24 milioni.

Ok l’offerta è giusta e Petrachi avrebbe già un piano per convincere Higuain: l’idea sarebbe quella di offrire al giocatore l’allungamento del contratto per i prossimi quattro anni alla cifra di 4,5 milioni di euro a stagione. La cifra sarebbe la stessa percepita alla Juve visto che l’attaccante ha ancora due anni di contratto a 9 milioni. Poi ci sarebbe il nuovo progetto: Fonseca infatti nella chiamata fatta al calciatore pochi giorni fa avrebbe ribadito come Higuain sarebbe il fulcro dell’attacco giallorosso.

Higuain vorrebbe rimanere alla Juventus

Il problema per il calciomercato della Juventus è che per ora Higuain non ha nessuna intenzione di lasciare il suo attuale club. Il Pipita sta lavorando sodo alla Continassa e questo impegno sembra sia anche apprezzato dallo staff, ma per ora non gli ha chiuso le porte della cessione. Pochi minuti fa è inoltre uscita la lista dei convocati per la tournée in Asia dei bianconeri è l’argentino è tra i presenti, mentre non ci sono Chiellini, Ramsey e Douglas Costa.

Secondo Tuttosport la volontà del giocatore di restare è avvalorato anche dal fatto che Higuain stia già facendo il trasloco da Londra a Torino, chiaro segnale di non voler abbandonare la città piemontese. Le trattative in uscita per l’attacco non decollano non solo nel caso dell’ex Milan e Chelsea. Mario Mandzukic avrebbe rifiutato nei giorni scorsi la corte del Borussia Dortmund che voleva riportarlo in Germania, per il croato ora c’è l'Everton.

Difficile prevedere il futuro di Moise Kean, sempre l'Everton è in pressing e la trattativa per il rinnovo che sembrava bene indirizzata è per ora in stand by. Scontato che il baby attaccante sia legato a doppio filo alle prossime mosse del calciomercato della Juventus. Se Higuain non parte sarà l’Under 21 a lasciare i Campioni d’Italia, insieme a Manduzkic. Se dovessero uscire due centravanti Paratici darebbe poi l’assalto a Mauro Icardi che aspetta un cenno dalla Vecchia Signora, ma sembra che stia aprendo anche la porta al Napoli.