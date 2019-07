Come scrive il noto quotidiano romano "Il Corriere dello Sport", la Juventus è piombata su Romelu Lukaku e in questo momento sarebbe in netto vantaggio sull'Inter, club che da tempo segue l'attaccante belga (il tecnico nerazzurro Antonio Conte lo considera il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo). La Juventus, però, sarebbe intenzionata a mettere sul piatto Paulo Dybala, giocatore molto apprezzato dalla dirigenza e dall'allenatore del Manchester United.

La trattativa sarebbe molto avanzata, dal momento che sia Lukaku che Dybala hanno delle valutazioni di mercato molto simili. Il fatto che l'operazione potrebbe andare in porto a breve lo dimostra anche che le attenzioni dell'Inter sono state dirottate su un altro attaccante, ovvero Edinson Cavani. Ora l'Inter starebbe puntando sul centravanti di proprietà del Paris Saint Germain, che potrebbe così tornare in Italia dopo i bellissimi anni al Napoli. In ogni caso, tutto dipenderà da Paulo Dybala. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, sarebbe molto vicino lo scambio Dybala-Lukaku

Come riporta il "Corriere dello Sport", Paulo Dybala non rientrerebbe più nei piani della dirigenza della Juventus, dopo le prestazioni effettuate nella precedente stagione, sicuramente insoddisfacenti, considerato il suo potenziale. Il club bianconero è convinto che ci siamo i margini per convincere l'attaccante argentino a trasferirsi al Manchester United.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Il club britannico, infatti, avrebbe intenzione di proporgli un ingaggio di quasi dieci milioni di euro a stagione, ovvero più di quanto percepisce al momento a Torino. Lukaku, invece, dovrebbe accettare di andare a formare una coppia offensiva stellare insieme a Cristiano Ronaldo.

Quest'ultimo avrà un attaccante con caratteristiche molto simili a Benzema, un centravanti che ha avuto una media gol in Premier League davvero molto alta (negli ultimi sette anni solo Aguero e Kane hanno segnato più di Lukaku).

Il primo obiettivo della Juventus era Mauro Icardi, ma alla fine ha deciso di puntare tutto sull'attaccante belga, il quale sulla carta è più complementare con Cristiano Ronaldo. Il direttore sportivo bianconero, Fabio Paratici, ha avuto vari incontri con il procuratore di Lukaku, Federico Pastorello e al momento mancherebbero solo alcuni dettagli per la chiusura dell'operazione di mercato. Al momento, dunque, c'è ottimismo da entrambe le parti.

L'annuncio dovrebbe arrivare entro la fine di questa settimana, visto che il mercato in Premier League chiuderà l'8 agosto. Staremo a vedere.