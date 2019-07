Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, che potrebbe effettuare degli importanti cambiamenti nel reparto offensivo. Tutto da valutare, infatti, il futuro di Paulo Dybala, che ritornerà giovedì prossimo dalle ferie. Il giocatore argentino, autore di una stagione sicuramente negativa (soprattutto per il fatto che Massimiliano Allegri lo ha impiegato in un ruolo non suo), sta ricevendo offerte da alcuni top club europei, come Paris Saint Germain e Manchester United.

Quest'ultimo club, in particolare, lo apprezzerebbe moltissimo e vorrebbe puntare su di lui per la prossima stagione. Attenzione anche al Tottenham, club disposto a mettere sul piatto ben novanta milioni di euro per il talentuoso attaccante della Juventus. Intanto, proseguono le notizie che stanno accostando Neymar al club bianconero. Il campione brasiliano vorrebbe lasciare il Paris Saint Germain, club nel quale non si è mai ambientato, a causa di alcuni contrasti con la dirigenza.

Neymar avrebbe stretto amicizia con Cristiano Ronaldo lo scorso aprile, quando i due sono stati impegnati in uno spot pubblicitario girato a Torino. Tra i due ci sarebbe stima reciproca e il calciatore brasiliano gradirebbe giocare insieme alla stella portoghese. Ultimamente sono emersi ulteriori dettagli sulle ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile colpo Neymar

La stampa spagnola continua ad accostare Neymar alla Juventus.

Il campione brasiliano formerebbe una coppia davvero di livello altissimo con Cristiano Ronaldo, ma l'ostacolo principale è l'ingaggio del giocatore sudamericano. Neymar, infatti, percepisce uno stipendio superiore ai trentasei milioni di euro a stagione. Si tratta di un costo che sarebbe al momento insostenibile per la Juventus. Neymar, nel caso scegliesse la destinazione bianconera, dovrebbe ridursi non poco lo stipendio.

In ogni caso, come riporta la nota testata spagnola "Mundo Deportivo", la Juventus sarebbe in vantaggio nella corsa al campione sudamericano. Il nuovo regime fiscale italiano, del quale beneficia la Serie A, potrebbe essere la chiave di volta dell'ennesimo colpo di mercato della Juventus. Se Neymar dovesse arrivare a Torino, la Juventus sarebbe comunque costretta a cedere almeno due attaccanti.

Tra questi Paulo Dybala (che viene valutato dal club bianconero almeno novanta milioni di euro); il secondo potrebbe essere Gonzalo Higuain, che non sembra rientrare nei piani del nuovo tecnico della Juventus Maurizio Sarri e che viene valutato circa trentasei milioni di euro.

Attenzione anche al futuro di Douglas Costa.