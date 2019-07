Il Calciomercato della Juventus entra sempre più nel vivo anche in uscita. Maurizio Sarri ha deciso di puntare tutto su Cristiano Ronaldo e su di lui costruire l’attacco e, forse, tutta la squadra della sua prima avventura in bianconero. Una bella notizia per il portoghese, che potrà tornare a giocare più vicino alla porta avversaria, una pessima novità per tutti gli altri centravanti in rosa che ad oggi potrebbero lasciare Torino. Sicuri dell’addio Mandzukic e Higuan ma anche Moise Kean è al momento in bilico.

Ronaldo sarà il prossimo centravanti della Juventus

Prima di riportare le ultime notizie sul calciomercato della Juventus è necessario fare un passo indietro. Nei giorni scorsi, subito dopo l’annuncio di Sarri come nuovo allenatore, il tecnico ex Napoli è partito per la Grecia in modo da raggiungere Cristiano Ronaldo in vacanza. Non è stata una mera vista di cortesia, l’incontro è servito al tecnico per spiegare cosa si aspetta dall’ex Pallone d’Oro.

L’idea è quello di costruire l’attacco della Juve attorno al portoghese, che tornerebbe a fare il punto di riferimento, il vecchio numero 9 per intenderci, l’uomo che deve finalizzare tutto il gioco della squadra. Non una punta da area di rigore, sarebbe una limitazione per un talento del genere, ma un attaccante che possa trovare la posizione giusta durante la gara avendo ben chiaro l’obiettivo: fare gol. E’questo il piano di Sarri per il suo fenomeno e lo metterà in pratica a prescindere dal modulo che vorrà adottare, probabilmente il 4-3-3 ma resta anche l’idea 4-3-1-2.

In ogni caso Cristiano Ronaldo sarà il bomber della Vecchia Signora. Vicino a lui l’unico incedibile è Federico Bernardeschi, pedina che il neo mister potrà utilizzare sia da trequartista che da esterno. Negli ultimi giorni sono cessate le voci di sui possibili addii di Dybala e Douglas Costa, i corteggiatori ancora ci sono ma prima di cessioni così importanti Sarri vorrà almeno vedere nella prima parte di ritiro se sarà possibile rilanciarli. I rosa c’è poi Cuadrado, che per caratteristiche potrebbe essere una ottima ala nel 4-3-3 ma se non rinnova il contratto in scadenza nel 2020 difficilmente potrà rimanere, troppo alto il rischio di perderlo a zero.

Nel frattempo per l’attacco si guarda anche al mercato con Federico Chiesa obiettivo numero uno. L’accordo con il giocatore c’è, la Fiorentina però non vorrebbe privarsene, il braccio di ferro è destinato a durare ancora a lungo.

Calciomercato Juventus: Mandzukic, Higuain e Kean verso l’addio

Le prossime mosse del calciomercato della Juventus certificheranno la scelta di Sarri di puntare tutto su Cristiano Ronaldo come centravanti. In uscita ci sarebbero infatti tutti i giocatori con le caratteristiche del classico numero 9.

Al passo d’addio c’è Mario Mandzukic, il rinnovo firmato poche settimane fa non servirà a tenerlo a Torino. Il pupillo di Allegri è pronto a cambiare aria con il Borussia Dortmund sempre interessato e la nuova idea di un possibile scambio con Darmian con il Manchester United. Un modo per continuare a tenere buoni rapporti con i Red Devils in ottica Pogba.

Non sarà inserito nella rosa della prossima Juventus Gonzalo Higuain. Il “figlioccio”di Sarri lascerà la Juve che subito dopo aver recepito le intenzioni del Chelsea sulla mancata conferma del ragazzo ha iniziato a cercare una nuova squadra al Pipita.

In Spagna si parla di un interessamento dell’Atletico Madrid, ma sembra più impostata la trattativa con la Roma. Petrachi vorrebbe acquistare l’argentino con un prestito biennale allungando il contratto al giocatore al fine di spalmare l’ingaggio su più anni. L’affare non è di certo semplice, Higuain non è convintissimo di trasferirsi a Roma e dovrebbe comunque accettare uno stipendio più basso, anche se per più anni, rispetto a quello da 7,5 milioni percepito nelle fila dei bianconeri. La sensazione è che prima si aspetteranno altre eventuali offerte e poi si deciderà il da farsi, anche perché comunque la squadra della Capitale deve prima cedere Dzeko.

Infine Moise Kean, anche lui è un “nove” vero, ma potrebbe essere ceduto all’estero. Il suo inserimento nella trattativa de Ligt è ipotesi ormai quasi definitivamente tramontata, l’Ajax vuole solo soldi per il suo capitano, ma questo non mette il giovanissimo bianconero al sicuro. Per 40 milioni può partire e l’Everton sembra essere molto interessato al baby.

La domanda a questo punto sorge spontanea: se tutti dovessero partire chi sarà il vice Ronaldo che non potrà di certo giocare tutte le gare dell’anno? Guardando la rosa la prima ipotesi potrebbe essere il varo di Dybala falso centravanti, e questa potrebbe essere anche l’idea migliore per rilanciare la Joya, di certo non a suo agio sull’esterno. Se invece si pensa al mercato c’è sempre il nome di Icardi che stuzzica. Maurito è un pupillo di Paratici, l’Inter è pronto a scaricarlo e per questo sta cercando di portarsi a casa o Lukaku o Dzeko. Possibile che sia il centravanti nerazzurro la ciliegina sulla torta del calciomercato della Juventus?