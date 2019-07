Anche oggi lunedì 8 luglio continuano i rumors di Calciomercato in Serie A. Qualche big già si è radunata, altre lo faranno a breve. L'unica certezza è che tutte stanno cercando di rinforzarsi in queste settimane per farsi trovare pronte al prossimo campionato. La Juventus si è mossa con largo anticipo prendendo Rabiot e Ramsey, ma il club bianconero non vuole fermarsi. Ma nemmeno Inter e Napoli, le due principali rivali per lo scudetto. Riepiloghiamo dunque le ultime voci.

Dove finirà Icardi?

Ormai non ci sono dubbi sul fatto che Mauro Icardi non rientri più nei piani della nuova Inter di Conte. L'attaccante argentino sarà uno dei grandi protagonisti del mercato estivo perché di sicuro non ha smarrito il fiuto del gol. Ma dove andrà a giocare? In Italia ci sono due squadre che potrebbero accoglierlo. Una è la Juventus, a caccia di un partner ideale per Cristiano Ronaldo. Sarebbe davvero una coppia con i fiocchi, da almeno 50 gol stagionali.

Ma attenzione anche al Napoli, che vuole colmare il gap con i bianconeri e potrebbe anche fare un pensierino sull'ex capitano dell'Inter. Staremo a vedere quale sarà la sua futura destinazione, senza dimenticare però anche le piste estere. Stiamo del resto parlando di un vero top player.

L'Inter stringe per Dzeko

Indipendentemente dalla cessione o meno di Icardi, in casa Inter si pensa a rinforzare l'attacco. E non è un mistero che il club nerazzurro nelle ultime settimane abbia messo nel mirino due giocatori.

Il primo è Lukaku del Manchester United, la cui valutazione è molto alta. Un centravanti fisico ma allo stesso tempo rapido e concreto. Sarebbe davvero un gran colpo. Ma i nerazzurri sono molto interessati anche a Edin Dzeko della Roma. Un centravanti chiamato non solo a far gol. Dzeko è una punta che sa giocare spalle alle porta, abile anche nel duettare con i compagni. La trattativa con la Roma è al momento bloccata, ma chissà che non possa sbloccarsi già a partire dai prossimi giorni.

Le altre notizie di calciomercato

Il Lecce cerca rinforzi. La formazione pugliese, neopromossa in Serie A, è sulle tracce dell'esperto attaccante turco Burak Yilmaz del Besiktas. Sarebbe davvero un grande colpo per i salentini. Il Genoa continua a monitorare il centrocampista Rog del Napoli, il Torino per la fascia sinistra starebbe pensando a Laxalt, in uscita dal Milan. Sempre ai granata piacciono due giocatori del Napoli, vale a dire il terzino sinistro Mario Rui e il trequartista Verdi.

Mercato in fermento anche in casa Fiorentina, che sta cercando un nuovo attaccante. Sulla lista dei papabili è finito Petagna, ma è difficile pensare che lasci la Spal, dove nella passata stagione ha segnato tantissimo. Il Parma ha messo sotto contratto il difensore centrale Dermaku, svincolato dopo l'esperienza in B con il Cosenza. Il Milan adesso vuole stringere per portarsi a casa il difensore Lovren dal Liverpool.