Si avvicina il momento dell'asta del Fantacalcio di Serie A e c'è la necessità per i tanti appassionati di iniziare ad appuntare i nomi dei possibili acquisti. A fare la differenza in questo fantasy game sono gli attaccanti, che con i loro bonus possono regalare grandi soddisfazioni. Chiaramente non si può pretendere di avere in rosa tutti i big, ma ci sono in particolare 7 attaccanti ai quali sarebbe opportuno provare a puntare, con la speranza di riuscire magari a prenderne un paio.

I migliori attaccanti per il Fantacalcio

Cristiano Ronaldo sarà senz'altro il più gettonato all'asta del Fantacalcio, del resto stiamo parlando sempre di uno degli attaccanti più forti del mondo. Lo juventino sarà un punto fisso della squadra di Maurizio Sarri e ha dimostrato pure nel nostro campionato di essere un cecchino spietato nell'area di rigore. Si dovranno spendere molti crediti per prenderlo, ma ne vale la pena.

Fiducia massima anche in Zapata dell'Atalanta. Il colombiano è inarrestabile per potenza fisica ma anche per tecnica e voglia di mettersi in mostra: i 23 gol segnati nell'ultimo campionato lo renderanno uno degli attaccanti più combattuti durante l'asta, anche se quest'anno potrebbe dover rifiatare alla vigilia di alcuni match di Champions League.

Quagliarella è rimasto alla Sampdoria e anche nel prossimo campionato di serie A sembra destinato ad andare in doppia cifra.

L'esperto attaccante ha vinto l'ultimo titolo dei cannonieri, è stato un titolare fisso nell'undici doriano e dovrebbe esserlo anche con Di Francesco in panchina. Molto abile anche dal dischetto, nell'ultima serie A ha segnato 9 gol dal dischetto. Altro bomber spietato del massimo campionato italiano è Piatek, lo scorso anno autore di ben 22 centri. Arrivato a gennaio al Milan, ha già fatto vedere di essere un bomber spietato in area di rigore e con Giampaolo in panchina potrebbe migliorare ancora di più il suo score.

In attesa di capire quale sarà il futuro di altri grandi attaccanti come Higuain e Icardi, che al momento non sarebbero titolari nelle loro squadre di appartenenza, ma che molto probabilmente troveranno una nuova destinazione, chi è in cerca di un centravanti di spessore per la propria fantasquadra potrebbe puntare su Edin Dzeko. Il bosniaco è anch'egli in attesa di conoscere se rimarrà alla Roma oppure se andrà all'Inter.

In entrambi i casi, ad ogni modo, Dzeko è destinato ad essere un titolare. Lo scorso anno ha segnato di meno, ma è anche vero che ha regalato molti assist per i suoi compagni.

Chi vuole invece puntare sugli attaccanti italiani allora farà bene ad appuntare sulla propria lista i nomi di Belotti del Torino e Immobile della Lazio. Nell'ultimo torneo hanno superato entrambi abbondantemente i dieci gol segnati e quest'anno faranno di tutto per migliorare il proprio score, consapevoli di essere dei titolari fissi nelle rispettive formazioni e di poter conquistare anche un posto in Nazionale in vista degli Europei del prossimo anno.