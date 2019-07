La Juventus, dopo la tournée asiatica, è pronta a riprendere la preparazione estiva alla Continassa da martedì 30 luglio: Maurizio Sarri potrà contare anche su quei giocatori rimasti a Torino ad allenarsi e agli altri che si aggregheranno nei prossimi giorni. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di giocatori ideali al gioco del tecnico toscano, ma la necessità principale resta quella di piazzare sul mercato alcuni esuberi della rosa.

Sono tanti i giocatori che potrebbero lasciare Torino: Perin interessa all'Aston Villa, mentre Joao Cancelo piace sempre al Manchester City. Gli arrivi di Ramsey e Rabiot potrebbe determinare le partenze sia di Khedira che di Matuidi, mentre nel settore avanzato potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione di mercato, con le sole possibili permanenze di Cristiano Ronaldo, Bernardeschi e Douglas Costa.

Come scrive il noto giornalista di SportItalia, Michele Criscitiello, la Juventus potrebbe decidere di investire su un giocatore che interessa anche all'Inter: secondo il giornalista infatti, l'agente sportivo di Lukaku, Federico Pastorello, tre settimane fa avrebbe rivelato in un villaggio turistico che la punta belga sarebbe andata alla Juventus, nonostante da tempo l'Inter tratti il suo acquisto.

Juventus, Lukaku potrebbe finire in bianconero

Come ha sottolineato Michele Criscitiello, Pastorello avrebbe rivelato tre settimane fa che Lukaku andrà alla Juventus, e non all'Inter, come da tempo i media sportivi sostengono. Sarebbe una trattativa clamorosa, in quanto Antonio Conte avrebbe richiesto proprio la punta belga e da tempo l'Inter sta trattando l'acquisto della punta del Manchester United, senza però trovare un'intesa con la società inglese.

Il fatto che la società di Suning non abbia ancora concretizzato l'acquisto del belga è sicuramente un evidente segnale che, probabilmente, la Juventus potrebbe inserirsi nella lista degli acquirenti di Lukaku.

Juventus, possibili cessioni di Higuain, Mandzukic e Dybala

Come sottolinea Criscitiello, il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici starebbe lavorando per piazzare sul mercato Higuain, Mandzukic e probabilmente anche Dybala.

Non è da escludere che poi possa partire anche Kean, che ha mercato in Inghilterra ed interessa all'Everton. In tal caso la Juventus vorrebbe riservarsi il diritto di riacquisto. Come scrive Criscitiello, l'idea della Juventus è puntare su Cristiano Ronaldo, Bernardeschi, Douglas Costa ed aggiungerci una punta giovane come Lukaku. Si attendono novità a riguardo, di certo la trattativa dovrà concretizzarsi entro i primi di agosto, in quanto il Calciomercato inglese chiude l'8 agosto.