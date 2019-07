La Juventus è pronta a rientrare in Italia per riprendere la preparazione estiva, considerando che ormai manca circa un mese all'inizio della Serie A. La dirigenza bianconera, intanto, prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali per il gioco di Sarri, anche se al momento vi è la necessità di alleggerire una rosa piuttosto ampia, che attualmente è formata da 27 giocatori.

Sono diversi i giocatori destinati a lasciare Torino: Perin, Joao Cancelo, Khedira, Matuidi, Higuain, Mandzukic e Kean.

Dunque, non è da escludere che nei prossimi giorni possa essere attuata una vera e propria "rivoluzione" nell'organico, e se tutte le cessioni dovessero andare a segno, la società potrebbe accumulare un tesoretto utile da reinvestire sul mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, esattamente dal Mundo Deportivo, non sarebbe poi così remota l'ipotesi di vedere Neymar alla Juventus. L'attaccante brasiliano vuole lasciare il Paris Saint-Germain, e il padre-procuratore starebbe vagliando diverse soluzioni, tra le quali ci sarebbe anche quella bianconera.

Inoltre proprio in queste ore il quotidiano sportivo spagnolo riporta che Cristiano Ronaldo avrebbe già dato il suo benestare all'eventuale acquisto di "O Ney".

Juventus, Cristiano Ronaldo sarebbe lieto di giocare con Neymar

Stando alle informazioni in possesso del Mundo Deportivo, Neymar avrebbe uno "sponsor" piuttosto importante alla Juventus, Cristiano Ronaldo, per il quale il collega brasiliano sarebbe il rinforzo ideale per il settore avanzato bianconero.

Inoltre c'è da considerare che i due campioni hanno già una bella intesa fuori dal campo, che si sarebbe cementata quando hanno girato degli spot insieme.

La Juventus, per provare ad arrivare a Neymar, potrebbe inserire in un'eventuale trattativa alcune contropartite tecniche gradite al Paris Saint-Germain. La stampa francese ritiene che Matuidi e Dybala potrebbero essere le chiavi per sbloccare l'affare.

In questo caso, ovviamente, il club torinese dovrebbe aggiungere anche un conguaglio economico pari ad almeno 70 milioni di euro, giacché la stella brasiliana ha una valutazione che si aggira intorno ai 200 milioni di euro.

Il mercato della Juventus in uscita

Aldilà di quelli che dovrebbero essere i prossimi nuovi acquisti, come anticipato in apertura, la Juventus dovrà comunque sfoltire la rosa.

Perin, dopo il trasferimento saltato al Benfica, potrebbe andare all'Aston Villa, mentre Joao Cancelo è sempre nel mirino del Manchester City.

Abbiamo già detto dell'ipotesi di un ritorno di Matuidi al Paris Saint-Germain, mentre su Khedira ultimamente sarebbe piombata la Fiorentina. Guardando al parco attaccanti, Higuain da tempo interessa alla Roma, Mandzukic al Borussia Dortmund, ad alcune società cinesi e all'Everton.

La compagine inglese avrebbe anche chiesto informazioni su Kean che, però, la Juventus lascerebbe partire solo se le fosse garantito un eventuale diritto di riacquisto.