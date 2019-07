La sfida tra Juventus ed Inter è già partita prima dell'inizio del campionato: un duello che riguarda quindi anche il mercato, dopo che l'Inter ha dichiaratamente manifestato l'intenzione di investire su Romelu Lukaku, punta del Manchester United, che Antonio Conte vede come il profilo ideale per il settore avanzato interista. Se però inizialmente solo la società di Suning era interessata alla punta belga, adesso anche la Juventus si sarebbe iscritta alla lista delle pretendenti della punta del Manchester United.

Lo stesso Criscitiello, di recente, ha sottolineato come Pastorello, agente sportivo di Lukaku, tre settimane fa avrebbe rivelato che la punta belga andrà alla Juventus. Il fatto che l'Inter in questo tempo non abbia concretizzato fa pensare che le parole del giornalista di SportItalia non sono del tutto delle indiscrezioni, ma qualcosa di concreto. A riguardo ha parlato anche il noto esperto di Calciomercato di Sky, Gianluca Di Marzio, che ha dichiarato che la Juventus vuole Lukaku e sarebbe pronta ad inserire l'argentino Paulo Dybala.

Juventus, Dybala per arrivare a Lukaku

Come scrive il noto giornalista Gianluca Di Marzio, la Juventus sarebbe interessata a Romelu Lukaku, e potrebbe inserire Paulo Dybala, contropartita tecnica apprezzata dal Manchester United. Per quanto riguarda l'Inter, invece la dirigenza è pronta ad incrementare l'offerta di qualche giorno fa, da 60 milioni più bonus a 70 milioni di euro più bonus. Il Manchester United valuta il belga una somma superiore agli 85 milioni di euro, inoltre la trattativa dovrebbe concretizzarsi entro la settimana prossima, in quanto l'8 agosto chiude il mercato inglese e il Manchester United deve trovare un valido sostituto della punta belga.

Nel duello Inter-Juventus per Lukaku, come scrive Di Marzio potrebbe essere avvantaggiata la Juventus semplicemente perché Paulo Dybala è apprezzato molto dalla società inglese. In ogni caso si attende il ritorno dell'argentino dalle vacanze per capire anche la volontà del 10 bianconero.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo però, la Juventus, prima di investire, dovrà cercare di piazzare alcune esuberi sul mercato.

Sono tanti i giocatori indiziati a lasciare Torino: Perin, Joao Cancelo, Khedira, Matuidi, Higuain, Mandzukic, Dybala e Kean. Proprio nel settore avanzato potrebbe arrivare una vera e propria rivoluzione di mercato: se dovessero partire tutte le punte prima menzionate, la Juventus potrebbe investire non solo su una punta giovane (Lukaku) ma anche su un centrocampista offensivo. Resta l'interesse per Federico Chiesa, che vorrebbe lasciare Firenze ma che il presidente Commisso vorrebbe restasse almeno un altro stagione.