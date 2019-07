Si avvicina il momento del Fantacalcio per migliaia e migliaia di appassionati, in attesa dei listoni dei giocatori di serie A sui quali darsi battaglia all'asta. Manca appena un mesetto circa all'inizio del campionato ed è arrivato dunque il momento di iniziare a documentarsi sui nuovi volti che vedremo nel massimo torneo italiano.

Una delle scelte più difficili per gli appassionati del fantasy game riguarda i portieri.

Pubblicità

Pubblicità

Meglio prendere tutti e tre gli estremi difensori di una stessa squadra, per cautelarsi dalle cattive sorprese, oppure alternare due o tre portieri di squadre diverse? A ognuno la sua scelta. Nel frattempo non resta altro da fare che capire quali saranno i 20 portieri che saranno probabilmente i titolari delle squadre di Serie A.

I numeri uno delle big

E' tornato alla Juventus Gigi Buffon, ma l'estremo difensore titolare della formazione di Sarri sarà il polacco Szczesny.

Pubblicità

Le gerarchie sembrano essere chiare, ad ogni modo una scelta giusta per il Fantacalcio potrebbe essere quella di prenderli entrambi. Stesso discorso per quanto riguarda il Napoli, con Meret e Ospina che probabilmente si alterneranno in base allo stato di forma e agli impegni della squadra di Ancelotti. Più chiara la situazione nelle altre squadre. Handanovic sarà senza dubbio il titolare dell'Inter, Donnarumma invece difenderà i pali del Milan.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie A Calciomercato

La Roma ha invece un nuovo portiere, Pau Lopez. Sarà lo spagnolo ad essere il numero uno dei giallorossi, scalzando sia il partente Olsen che Mirante. Strakosha è il titolare della Lazio, mentre nell'Atalanta Gasperini sembra aver definito le gerarchie scegliendo Gollini.

Gli altri portieri da scegliere per il Fantacalcio

Un estremo difensore che lo scorso anno ha fatto molto e che sarà riconfermato come numero uno del Bologna è il polacco Skorupski, un elemento che senz'altro in molti cercheranno di prendere all'asta.

Il portiere titolare del Brescia invece arriva dal campionato danese ed esattamente dal Copenaghen: si chiama Joronen e potrebbe essere una rivelazione. Il Cagliari si affida nuovamente al talento di Cragno per mantenere inviolata la sua porta, la Fiorentina dovrebbe dare fiducia a Dragowski. Altro portiere di spessore è Radu, confermato dal Genoa dopo le grandi prestazioni dello scorso campionato di serie A.

Pubblicità

Nuovo portiere per il neopromosso Lecce: è il brasiliano Gabriel, ex Milan e reduce da una esperienza con il Perugia. Conferma per Sepe al Parma, così come Audero alla Sampdoria. Potrebbero essere entrambi delle ottime scelte.

Berisha difenderà i pali della Spal, mentre Consigli quelli del Sassuolo. L'esperienza di Sirigu potrebbe essere ancora una volta fondamentale per il Torino, lo scorso anno è stato tra i migliori per rendimento.

Pubblicità

Infine Musso sarà il portiere dell'Udinese, mentre Silvestri difenderà la porta del Verona.