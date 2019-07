La formazione della Juventus 2019-2020 sta prendendo sempre più forma. Del resto la società è quella che si è mossa meglio e con largo anticipo tra le big. Si è già portata a casa due grandi centrocampisti come Rabiot e Ramsey, riuscendo a fargli vestire la casacca bianconera ingaggiandoli a parametro zero. Ma non solo, visto che dopo gli approdi di Luca Pellegrini e Gigi Buffon (per il portiere si tratta di un gradito ritorno) la Juventus è riuscita a prendere pure De Ligt.

Ufficiale l'arrivo del giovane difensore centrale olandese, classe 1999, protagonista nella passata stagione con la maglia dell'Ajax e già perno anche della nazionale orange. E allora cosa manca a Sarri per puntare in alto nella prossima stagione? Facciamo il punto della situazione.

Alla Juventus potrebbe servire un esterno destro in difesa

L'ampia rosa a disposizione del tecnico Maurizio Sarri permetterà allo stesso di scegliere il miglior modulo possibile.

Il 4-3-3 sembra essere lo schema preferito, ma non si esclude nemmeno l'utilizzo di un trequartista alle spalle delle due punte. Ad ogni modo la sicurezza riguarda proprio la difesa, una linea a quattro che sarà chiamata a proteggere nel migliore dei modi il portiere Szczesny. Ci sono dei punti fermi nella squadra di Sarri, come ad esempio i centrali De Ligt, Bonucci e Chiellini, oltre al terzino sinistro Alex Sandro.

Quel che invece è un punto interrogativo è la fascia destra ed il perché è facilmente comprensibile.

Joao Cancelo al momento sarebbe il titolare nell'undici base della Juventus, ma il futuro del portoghese è ancora tutto da scrivere. E tra l'altro sembra essere lontano da Torino, visto che sulle sue tracce ci sono dei club molto importanti come il Manchester City, il Manchester United e il Bayern Monaco.

Insomma sembra proprio che il quel ruolo la Juventus dovrà cercare delle alternative, anche perché il tecnico vorrebbe avere a disposizione un terzino con maggiori attitudini difensive rispetto al portoghese. Elemento che sa spingere molto bene, ma che ancora commette qualche leggerezza di troppo quando c'è da difendere.

Calciomercato Juve: le alternative a Cancelo

Se Cancelo andrà via, i bianconeri dovranno fare in fretta a trovare un sostituto all'altezza.

La prima pista percorribile sembrava portare all'inglese Trippier che però si è già accasato all'Atletico Madrid. In lizza rimangono Darmian dello United e Piccini del Valencia, ma non si esclude nemmeno l'ipotesi Hysaj, terzino destro attualmente in forza al Napoli che conosce bene i meccanismi difensivi di Sarri. La Juventus insomma sarà ancora protagonista in questo Calciomercato per la felicità dei suoi tifosi che sognano una squadra sempre più forte.