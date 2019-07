In queste settimane sicuramente la Juventus agirà sul mercato sia in entrata che in uscita. Infatti, in alcuni reparti i bianconeri hanno alcuni esuberi e dunque è lecito attendersi delle partenze, ma è possibile che ci sia anche qualche entrata. Ieri dopo la partita contro il Tottenham Maurizio Sarri ha fatto il punto sul mercato della Juve: "Penso che la società da qui alla fine del mercato farà qualcosa in entrata".

Dunque il tecnico dei bianconeri apre a possibili arrivima non esclude nemmeno qualche partenza: "Ma dovrà fare anche qualcosa in uscita". Sarri, comunque, ha sottolineato di non volersi occupare molto di mercato anche perché ha una visione minore rispetto a chi è addetto a farlo.

La Juve lavora sul mercato

La Juventus, dopo la prima amichevole, proseguirà la tournée asiatica, mente Fabio Paratici è rientrato a Milano per occuparsi di mercato mentre in Cina è rimasto Pavel Nedved.

Il ds juventino adesso dovrà pensare alle entrate ma anche alle uscite, visto che alcuni giocatori come per esempio Higuain non rientrano più nei piani societari. Stesso discorso può essere fatto per Matuidi e Khedira. Sarri, ieri, quando ha parlato di mercato ha sottolineato che adesso ha anche alcuni giocatori assenti e perciò ci sono reparto più sguarniti di altri: "Abbiamo una rosa molto ampia in certe zone del campo e ristretta in altre", ha spiegato l'allenatore della Juventus, che poi ha aggiunto che si stava parlando di una situazione nella quale ha sette giocatori a Torino infortunati e cinque che devono rientrare dalle nazionali.

Perciò per il momento Maurizio Sarri deve fare di necessità virtù,viste le assenze e probabilmente il possibile arrivo del nuovo giocatori e anche qualche partenza. Adesso non resta che attendere di capire quali saranno le prossime mosse di mercato di Fabio Paratici.

Matuidi in uscita

I giocatori in uscita dalla Juventus sono Gonzalo Higuain, Sami Khedira, Blaise Matuidi e Moise Kean. Sul francese ci sarebbe l'interesse del Monaco, mentre il tedesco piace al Fenerbahce.

Poi c'è il capitolo legato ad Higuain, che non sembra così intenzionato a lasciare la Juve: il club bianconero, invece, sarebbe pronto a cedere il Pipita. Sull'argentino ci sarebbe il forte interesse della Roma. Qualora Higuain dovesse partire è possibile che la Juve possa farsi avanti per Icardi. L'argentino non rientra più nei piani dell'Inter e questa per la Juve potrebbe essere una buona occasione da cogliere.

Infine resta da monitorare anche la situazione di Moise Kean: anche lui potrebbe lasciare Torino e il club bianconero potrebbe ricavare un buon tesoretto.