La Juventus prosegue la sua tournée asiatica e dopo la sconfitta della prima partita di International Champions Cup contro il Tottenham, il 24 luglio ha affrontato l'Inter, battendola ai rigori grazie ad un super Buffon. Il portiere italiano ha parato gran parte dei rigori dei giocatori interisti ed è stato probabilmente il migliore in campo per la Juventus. Un match importante, anche per testare il grado di preparazione di Inter e Juventus, anche se a tenere banco resta sempre il Calciomercato.

L'esigenza principale dei bianconeri è quella di cedere alcuni esuberi, avendo una rosa di 27 giocatori: gli indiziati a lasciare Torino sono diversi: Joao Cancelo, Khedira, Matuidi, Higuain e Mandzukic. Dalle cessioni potrebbe arrivare un tesoretto molto importante, non solo per sistemare le finanze, ma anche per investire su ulteriori acquisti. A tal proposito arriva una clamorosa notizia dalla Spagna, esattamente dal Mundo Deportivo, che conferma come la Juventus potrebbe essere interessata a Neymar.

Il brasiliano vuole lasciare il Paris Saint Germain e si sarebbe offerto a tanti top club europei. Secondo il noto giornale sportivo spagnolo, questa settimana l'agente del brasiliano potrebbe incontrare la dirigenza bianconera.

Possibile incontro fra agente Neymar e dirigenza della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal Mundo Deportivo, questa settimana potrebbe essere molto importante per il mercato della Juventus.

Potrebbe infatti esserci un incontro fra l'agente del centrocampista offensivo brasiliano del Paris Saint Germain, Neymar e la dirigenza bianconera, in particolar modo con il vice presidente della Juventus Pavel Nedved. L'incontro potrebbe avvenire in Cina, dove la Juventus sta disputando la tournée di International Champions Cup. Probabilmente se si concretizzerà tale incontro sarà occasione per l'agente di Neymar di sondare l'eventuale disponibilità della Juventus di trattare l'acquisto del brasiliano

Il Paris Saint Germain sarebbe interessato a Dybala

Secondo le ultime indiscrezioni, il Paris Saint Germain sarebbe interessato a Paulo Dybala, potrebbe quindi svilupparsi un clamoroso scambio fra la società francese e la Juventus, anche se i bianconeri dovrebbero inserire un ulteriore offerta cash oltre al cartellino dell'argentino.

Resta però solo un'indiscrezione, che non trova conferme in Italia, anche perché la Juventus, prima di pensare agli acquisti deve fare cessioni, anche per sistemare le finanze appesantite dal pesante investimento De Ligt. Attualmente la Juventus ha investito sul mercato intorno ai 100 milioni di euro, con l'unica cessione di Spinazzola che ha fruttato circa 25 milioni di euro.