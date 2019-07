La telenovela Joao Cancelo per il Calciomercato della Juventus continua. Il lusitano dovrebbe essere ceduto sia per ragioni tattiche che per rimpolpare il bilancio, nonostante questo Sarri ha deciso di portarlo sul volo per la Tournée asiatica dove i bianconeri affronteranno domenica 21 luglio il Tottenham e poi il 24 l’Inter. L’esterno difensivo fa parte della spedizione anche perché i tanti corteggiatori per ora non riescono a trovare l’intesa con la Vecchia Signora per portarselo a casa. Nelle ultime ore è rispuntato anche il Manchester United.

Si complica la cessione del terzino lusitano

Il calciomercato della Juventus ha bisogno della cessione di Cancelo. Dal portoghese, valutato 60 milioni di euro, dovrebbero arrivare i soldi per dare l’assalto a Icardi, oppure a Chiesa che però oggi sembra più vicino a restare alla Fiorentina. La cifra del cartellino non è casuale, il lusitano è stato pagato 40,4 milioni solo dodici mesi fa e quindi la cessione a 60 permetterebbe ai Campioni d’Italia di mettere a bilancio una ricca plusvalenza.

L’addio non è solo questione di economia e anche un problema tattico. Maurizio Sarri vorrebbe un giocatore più difensivo nel ruolo di terzino, Piccini e Darmian sono i nomi caldi visto che Trippier è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Tutto porta quindi all’addio, il problema è che per ora nessuno offre i soldi che chiede la Juve e così le trattative ristagnano. Il Manchester City, che avrebbe già un accordo con il giocatore, si è bloccato a 50 milioni a cui andrebbe aggiunto il cartellino di Danilo, che però non interessa a Paratici. Tutto fermo in Inghilterra così come sembra si sia sfilato il Bayern Monaco e da Barcellona i segnali di interesse sono pochi.

La carta Cancelo per arrivare a Pogba

Così l’ultima idea per il calciomercato della Juventus potrebbe essere quella di inserire Cancelo nell’affare Pogba. Sul fatto che i Red Devils vogliano il laterale bianconero non ci piove, peccato che gli inglesi hanno sempre ribadito che per il Campione del mondo vogliono 160 milioni senza contropartite tecniche. Insomma vista così la trattativa sembra destinata a naufragare, ma attenzione ai tempi e alla volontà del centrocampista.

Pogba, che sta disputando un ottimo precampionato con lo United, vuole lasciare l’Inghilterra. Juve e Real Madrid sono interessate ma non hanno nessuna intenzione di spendere 160 milioni. A complicare la possibile trattativa c’è lo scorrere del tempo. Il mercato d’Oltremanica chiude l’8 agosto, difficile che Solskjaer lasci partire il suoi gioiello dopo quella data perché non potrebbe poi acquistarne il sostituto.