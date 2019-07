La Juventus potrebbe ufficializzare già domani, 17 luglio, il difensore centrale de Ligt; secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il giocatore potrebbe arrivare a Torino già nella giornata di oggi ed effettuare il giorno seguente visite mediche e successivamente apporre la sua firma sul contratto. L'idea della Juventus è quella di farlo partire per la tournée asiatica, in cui i bianconeri saranno impegnati in alcuni match di International Champions Cup.

Non ci sarebbe più alcun dubbio quindi sull'arrivo del difensore centrale, che dovrebbe quindi completare il settore difensivo bianconero, formato attualmente da Bonucci, Chiellini, Rugani e Demiral. Successivamente la dirigenza bianconera potrebbe investire sul settore avanzato: sarà però dapprima necessario cedere qualche pezzo pregiato sul mercato, per alleggerire una rosa composta da 27 giocatori, ma anche per sistemare i conti della società. Una volta effettuate delle cessioni, la Juventus potrebbe investire su uno fra Icardi e Chiesa, o magari su entrambi.

Juventus, possibile investimento su Icardi o Chiesa

Secondo il sito ilbianconero.com, la Juventus dovrà dapprima pensare a delle cessioni, ma l'idea è quella di investire nel settore avanzato: interesserebbero in particolar modo Icardi dell'Inter e Chiesa della Fiorentina. Resterebbe più fattibile la trattativa che potrebbe portare l'argentino a Torino, in quanto oramai è fuori rosa: il giocatore ha infatti lasciato il ritiro dell'Inter a Lugano per proseguire la preparazione fisica a Milano e non partirà con i suoi compagni per la tournée asiatica.

Secondo alcune indiscrezioni, la Juventus avrebbe già presentato un'offerta per l'argentino di 40 milioni di euro, ma l'Inter ne chiederebbe almeno 65. Non è da escludere però l'investimento bianconero sul centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale di Roberto Mancini, Federico Chiesa. Il giocatore si incontrerà con il suo presidente Rocco Commisso per definire insieme il suo futuro professionale, ma l'idea del proprietario della Fiorentina è di trattenere almeno un altro anno a Firenze il nazionale italiano.

Il mercato dei bianconeri

Potrebbero esserci diverse partenze alla Juventus, non solo per motivi di bilancio ma anche per alleggerire una rosa ricca di giocatori: da Perin, che è vicino al Benfica, fino ad arrivare a Cancelo, Khedira, Matuidi, Higuain e Mandzukic, sono tanti a rischio trasferimento. In avanti, soprattutto per poter investire su Icardi e Chiesa, sarà necessario cedere Higuain e probabilmente anche Mandzukic: il primo potrebbe finire alla Roma mentre il croato interessa al Borussia Dortmund.