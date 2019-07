Il mercato della Juventus sta per vivere la sua svolta più importante e inaspettata. Lo scambio tra Romelu Lukaku e Paulo Dybala potrebbe diventare presto realtà. Gli indizi portano tutti ad una felice conclusione dell’accordo. I Red Devils sarebbero pronti a dire sì alla proposta dei bianconeri che avrebbe anche inserito nell’affare Mario Mandzukic in modo da non lasciare Solskjaer senza un numero nove “vero” a pochi giorni dalla chiusura del mercato d’Oltremanica fissata per l’8 agosto.

Dybala potrebbe dire davvero addio al club bianconero

La svolta per il mercato della Juve starebbe per arrivare da Paulo Dybala. L'agente del calciatore, secondo 'Sky Sport', sarebbe già a Londra per incontrare il Manchester United e iniziare a trattare con i Diavoli Rossi sul contratto. Se la Joya dovesse accettare la corte degli inglesi l’affare Lukaku si potrebbe sbloccare in tempi brevi. L’argentino è infatti la pedina di scambio principale della trattativa per portare il belga a Torino.

Sul progetto tecnico non ci dovrebbero essere grandi dubbi, Solskjaer stravede per Paulo Dybala e sarebbe pronto a farlo giocare nel suo 4-2-3-1 alle spalle dell’unica punta, ruolo in cui il sudamericano ha letteralmente fatto faville anche nella Juve quando giocava con davanti Higuian. Bisognerà capire come si svilupperà la contrattazione sul fronte economico. Da giorni si vocifera di una possibile richiesta tra i 9 e 10 milioni di euro all’anno con l’attaccante che andrebbe così a guadagnare di più rispetto allo stipendio che gli garantisce al momento la Vecchia Signora.

In teoria Dybala è atteso giovedì alla Continassa per iniziare a lavorare con il gruppo dopo il supplemento di vacanza dovuto alla partecipazione alla Coppa America con l’Argentina, ma se la trattativa londinese dovesse andare a buon fine è anche possibile che il suo aereo faccia rotta direttamente sull’Inghilterra.

Lukaku strizza l'occhio alla Vecchia Signora ed è pronto a sbarcare in serie A

Nel frattempo gli uomini mercato della Juventus non stanno di certo a guardare.

Secondo il quotidiano inglese 'Sun', che da questa mattina riporta la notizia sul proprio sito internet, nelle scorse ore è stata recapitata un’offerta al Manchester United da 11 milioni di euro più Dybala e anche Mandzukic. Il fatto che l’agente del numero 10 bianconero siano volati a Londra è un segnale importante sul possibile avvicinamento di un’intesa tra i due club, ora bisognerà capire cosa ne pensano i giocatori.

Detto di Dybala, per Mario Mandzukic la Premier League potrebbe essere una buona occasione. Nel progetto di Sarri non c’è molto spazio per il croato soprattutto se dovesse arrivare anche Lukaku e un addio era già stato ventilato fin dai primi giorni di mercato. Lo United sarebbe un’ottima piazza soprattutto adesso che il Borussia Dortmund sembra aver raffreddato il suo interessamento per il vice campione del mondo.

E Lukaku? Come dichiarato in un post sui social di qualche giorno fa lui ha una gran fretta di lasciare l’Inghilterra. L’Italia è sempre stata una priorità e così dopo i contatti con l’Inter adesso il suo entourage avrebbe iniziato a parlare con la Juve. Il belga aveva un accordo di massima con i nerazzurri per un contratto da 9 milioni di euro, ma l’intesa tra i club non è mai stata trovata. Marotta e Ausilio non hanno mai alzato sopra i 65 milioni la propria offerta e i Diavoli Rossi non hanno mai voluto abbassare la richiesta di 85 milioni. A questo punto, visto che l’Inter sembra essere stata sorpassata, è probabile che il corteggiamento bianconero venga accettato. Insomma le trattative sono calde, i due club hanno intenti comuni, una vuole acquistare Lukaku, l’altra non vede l’ora di mettere le mani su Dybala. Così il mercato della Juve è vicino ad una nuova improvvisa accelerata.