Prosegue l'appuntamento con le amichevoli estive prima del ritorno del campionato di calcio di Serie A. Oggi, venerdì 26 luglio, è in programma un nuovo match che vedrà come protagonista la Juventus che scenderà in campo a Seoul contro il Team K League in questa ultima partita della tournée asiatica che stanno affrontando i bianconeri guidati da mister Maurizio Sarri. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, che potranno seguire il nuovo incontro della Juventus in diretta televisiva e in streaming online solo se sono dei clienti abbonati a Sky.

Dove vedere il match Juve-Team K League di oggi in diretta tv e streaming online

Nel dettaglio, infatti, contrariamente a quello che è accaduto qualche giorno fa (con Juventus-Inter trasmessa in diretta televisiva in chiaro sul canale Sportitalia), questa volta il match dei bianconeri contro il Team K League non sarà visibile in chiaro su nessun canale del digitale terrestre free.

L'appuntamento con la partita della Juventus di oggi 26 luglio è in programma alle ore 13,00 (ora italiana) e sarà possibile seguirla in diretta televisiva sul canale Sky Sport Serie A. Per tutti i clienti abbonati alla pay tv satellitare, inoltre, sarà possibile seguire l'incontro di oggi pomeriggio anche in streaming online grazie all'applicazione SkyGo, la quale permetterà di vedere l'incontro in qualunque momento, utilizzando direttamente il cellulare oppure il tablet, purché i dispositivi siano dotati di una buona connessione Internet.

Per chi non potrà seguire il match dei bianconeri guidati da Cristiano Ronaldo in televisione oppure in streaming, invece, degli aggiornamenti costanti sull'esito del match verranno postati dalle ore 13,00 in poi sulla pagina ufficiale Twitter e Facebook della Juventus.

Sfida coreana per la Juventus oggi pomeriggio

L'incontro di oggi si giocherà allo "World Cup Stadium" di Seoul. La sfida contro il Team K League sarà un'incognita per i bianconeri: la selezione è infatti composta dai calciatori più forti in assoluto che partecipano al campionato coreano.

La squadra, quindi, potrebbe dare del filo da torcere ai bianconeri guidati dal nuovo allenatore Maurizio Sarri, il quale in queste amichevoli estive sta testando quelle che saranno le formazioni che poi potrebbe schierare tra qualche settimana, quando riprenderà l'appuntamento con il campionato di calcio di Serie A e con la Champions League.

Il prossimo appuntamento con il calcio internazionale per la Juventus è in programma per il 10 agosto: i bianconeri scenderanno in campo a Solna in Svezia per un'amichevole contro gli spagnoli dell'Atletico Madrid.