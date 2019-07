Terzo giorno di ritiro per la Juventus, che oggi ha svolto una doppia sessione di lavoro. I bianconeri, questa mattina, sono scesi in campo verso le 10 e hanno lavorato per lo più sulla parte atletica. Al termine dell'allenamento i giocatori sono rimasti al JTC per il pranzo e per il riposo pomeridiano. Infatti, la squadra ha la possibilità di soggiornare nel nuovo J Hotel che aprirà anche al pubblico il 24 agosto.

Dopo la siesta post pranzo la Juve è tornata in campo per il secondo allenamento di giornata. Maurizio Sarri sta facendo lavorare con grande intensità i suoi ragazzi perché vuole che siano pronti per l'inizio della nuova stagione. Anche dopo la seduta del pomeriggio, i giocatori sono rimasti a cena alla Continassa e poi i calciatori sono stati lasciati liberi o di tornare a casa o di restare a dormire al JTC.

Domani, la Juve sarà nuovamente impegnata per un nuovo allenamento e il tecnico toscano ritroverà altri due giocatori.

Infatti, sabato faranno il loro ritorno alla Continassa Cristiano Ronaldo e Blaise Matuidi.

CR7 è tornato a Torino

I tifosi della Juventus sono in fermento perché domani alla Continassa è atteso Cristiano Ronaldo. CR7 ha terminato le sue vacanze e questo pomeriggio è rientrato a Torino. Da domani il portoghese riprenderà ad allenarsi e avrà modo di rivedere Maurizio Sarri. Il tecnico toscano e Cristiano Ronaldo hanno avuto già un primo incontro qualche settimana fa, visto che l'allenatore era andato a trovare il portoghese che era in vacanza in Francia per conoscersi e per programmare la nuova stagione.

I due ora si ritroveranno sui campi della Continassa.

Domani, la Juve cambierà i suoi programmi rispetto ai giorni scorsi visto che sarà in programma una sola seduta di lavoro. I Campioni d'Italia dunque si alleneranno solo in mattinata e al pomeriggio i giocatori saranno liberi.

Duri allenamenti per la Juve

La Juventus, in questi giorni, si sta allenando duramente in vista dell'inizio della nuova stagione.

Maurizio Sarri, però, vuole anche che i suoi giocatori si divertano e infatti, questa mattina durante la seduta di lavoro, sono comparsi dei grandi palloni di gomma.

La squadra è molto concentrata e i calciatori stanno davvero dando tutto in vista dell'inizio del campionato. Federico Bernardeschi è uno degli uomini che in questi giorni si sta allenando alla Continassa e tramite il suo profilo di Instagram, ha spiegato che lui e i suoi compagni stanno lavorando duramente.

Dopo la prima parte di preparazione alla Continassa, la squadra partirà per l'Asia e, stando a quanto afferma Tuttosport, è possibile che Douglas Costa e Ramsey non prendano parte alla tournée estiva. Entrambi stanno lavorando a parte per recuperare dai rispettivi acciacchi fisici, che si erano procurati nella scorsa stagione, e perciò la Juve non vuole correre rischi e il loro rientro avverrà con calma.