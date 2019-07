La Juventus, qualche ora fa, ha lasciato Singapore per spostarsi a Nanchino. I bianconeri una volta arrivati in Cina si sono recati in hotel e poi la squadra si è diretta al campo per allenarsi. Infatti, gli impegni per la Juve sono molto serrati e nella giornata di mercoledì ci sarà la seconda amichevole della tournée. Il 24 luglio, i Campioni d'Italia sfideranno l'Inter. Dopo la gara contro il Tottenham, Maurizio Sarri potrebbe fare qualche cambio di formazione anche se forse la maggior parte dei titolari potrebbe giocare per mettere minuti nelle gambe.

Anche perché come ha confermato ieri, Federico Bernardeschi con un post su Instagram, l'utilità di questi test è proprio quella di mettere benzina nelle gambe.

Lavoro in palestra per Bonucci e Matuidi

La Juventus, poco dopo essere sbarcata a Nanchino, si è subito spostata al campo per allenarsi in vista della partita contro l'Inter. Gran parte della squadra ha lavorato in campo, mentre alcuni giocatori sono rimasti nella palestra dell'albergo, fra questi c'erano Leonardo Bonucci e Blaise Matuidi.

A rivelarlo è stato lo stesso numero 19 juventino che ha postato una foto nelle sue Instagram Stories che lo ritrae proprio in palestra con il centrocampista francese. I bianconeri al termine del lavoro odierno si sono tutti ritrovati in hotel per la cena. I giocatori juventini hanno condiviso uno scatto che li ritrae durante la cena. Nello scatto condiviso da Joao Cancelo nelle sue Instagram Stories si vedono Matthijs de Ligt, Gonzalo Higuain, Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic, Blaise Matuidi e ovviamente il terzino portoghese. Domani, invece, il programma di giornata della Juve sarà molto intenso visto che Maurizio Sarri farà svolgere una doppia seduta ai suoi ragazzi.

Contro l'Inter Sarri potrebbe fare qualche cambio

Oggi, la Juventus si è allenata per prepararsi in vista della partita contro l'Inter. I bianconeri mercoledì disputeranno la loro seconda amichevole e resta da capire se Maurizio Sarri farà qualche cambio oppure se confermerà gran parte della formazione vista contro il Tottenham. È possibile che il tecnico faccia un mix anche perché nel secondo tempo della sfida contro gli Spurs la squadra ha giocato meglio.

In avanti sembrano certi del posto Federico Bernardeschi e Cristiano Ronaldo a completare il tridente potrebbe esserci uno fra Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic. A centrocampo invece, potrebbe toccare dal primo minuto ad Adrien Rabiot. Mentre in difesa c'è qualche dubbio e bisognerà capire se Matthijs de Ligt giocherà dal primo minuto accanto a Leonardo Bonucci o se entrerà a gara in corso. Ogni decisione Sarri la prenderà nella seduta che la Juve svolgerà domani a Nanchino.