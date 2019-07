Le prossime settimane per la Juventus potrebbero essere molto calde sul fronte mercato. Infatti, i bianconeri potrebbero stravolgere il loro attacco. Nelle ultime ore si parla di un'idea che starebbe balenando nella testa di Fabio Paratici, ovvero proporre uno scambio al Manchester United fra Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Inoltre, in Spagna continuano ad accostare il nome di Neymar ai colori bianconeri. Infatti, stando a quanto afferma il Mundo Deportivo la Juve sarebbe in corsa per arrivare al brasiliano del Paris Saint-Germain.

La Juve starebbe pensando a Neymar

La Juventus, ormai, è al centro del mercato europeo e anche all'estero si parla spesso dei movimenti in entrata per i bianconeri. Infatti, in Spagna tiene banco la questione legata al futuro di Neymar. Il brasiliano vorrebbe lasciare Parigi e su di lui ci sarebbe l'interesse del Barcellona e non solo, per i media iberici ci sarebbe anche la Juve sulle tracce di O'Ney.

Infatti, stando a quanto afferma il Mundo Deportivo i bianconeri sarebbero in corsa per il brasiliano e potrebbero farsi avanti qualora il Paris Saint-Germain decidesse di cedere il suo asso.

Attenzione al futuro di Dybala

Nelle prossime settimane il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere al centro del mercato. Infatti, la Juve starebbe pensando di privarsi del suo numero 10 e Fabio Paratici potrebbe inserirlo in una trattativa con il Manchester United per Romelu Lukaku. Sul belga ci sarebbe anche l'Inter, ma i bianconeri potrebbero avere la carta giusta per convincere il club inglese a cedere il suo bomber.

Dunque potrebbe aprirsi un vero e proprio duello di mercato fra la Juve e l'Inter per Lukaku. Però bisognerà capire anche quale sarà la volontà di Paulo Dybala. L'argentino è atteso a Torino per il 5 agosto, ma non è da escludere che possa rientrare anche con qualche giorno di anticipo. Dybala una volta rientrato alla Continassa vorrebbe parlare con Maurizio Sarri. Questo faccia a faccia fra la Joya e il tecnico toscano sarà probabilmente decisivo e solo allora il giocatore potrebbe prendere una decisione sul suo futuro.

Infatti, qualora Dybala dovesse capire di non essere al centro del mondo Juve potrebbe anche pensare di accettare la corte di altre squadre.

Anche Khedira e Kean in uscita

Oltre a Paulo Dybala anche altri giocatori potrebbero lasciare la Juve. La posizione dell'argentino è ancora tutta da definire mentre altre situazioni sembrano ben avviate. Sami Khedira e Moise Kean sarebbero con le valigie in mano, il tedesco ha diversi estimatori: piace a Arsenal, Wolverhampton, Valencia e Fiorentina.

Kean è nel mirino dell'Everton e gli ultimi rumors di mercato indicano in 35 milioni l'offerta del club di Liverpool per mettere le mani sul giovane talento bianconero e della nazionale. La Juve potrebbe cederlo, ma stando sempre ai rumors vorrebbe esercitare il diritto di recompra qualora in futuro il nuovo club intenda venderlo.