La Juventus, in questa sessione di mercato, probabilmente cercherà di cambiare qualcosa anche nel suo reparto offensivo. Infatti, i bianconeri sarebbero alla ricerca di un nuovo numero 9. La Juve si starebbe muovendo su più fronti ed è possibile che nascano dei duelli di mercato con altre squadre italiane. Infatti, Fabio Paratici nelle ultime ore si sarebbe mosso per Romelu Lukaku obiettivo di mercato dell'Inter, ma il belga non è il solo attaccante che interesserebbe ai campioni d'Italia visto che al ds juventino piacerebbe anche Mauro Icardi. Dunque la Juve si muove per un bomber da regalare Maurizio Sarri.

Intrigo attaccanti

La Juventus sembra intenzionata a regalare un nuovo attaccante ai suoi tifosi.

I bianconeri, infatti, una volta che avranno ceduto Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic cercheranno un nuovo centravanti. I nomi che sarebbero finiti nei radar di Fabio Paratici sarebbero quelli di Romelu Lukaku e Mauro Icardi. Il belga piace anche all'Inter, ma nelle ultime ore la Juve avrebbe proprio avuto dei contatti per il giocatore del Manchester United, resta da capire se questo sarà un interesse concreto oppure se quella dei bianconeri è solo una mossa di disturbo.

I campioni d'Italia, infatti, restano attivi anche sul fronte Icardi. Il bomber argentino avrebbe espresso la volontà di restare all'Inter. I nerazzurri, però, lo vorrebbero cedere. Icardi dunque potrebbe accettare la corte della Juve anche perché avrebbe l'opportunità di giocare con Cristiano Ronaldo. Dunque non resta che attendere di capire su chi deciderà di puntare Paratici sapendo che sia per l'argentino che per Lukaku dovrà battere la concorrenza di altre squadre italiane.

Infatti, su Icardi ci sarebbe anche il Napoli, ma al momento l'attaccante dell'Inter non avrebbe aperto ad un suo possibile trasferimento nel club partenopeo.

Non è da escludere la partenza di Kean

In casa Juve si stanno valutando alcune cessioni. Infatti, oltre a Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic non è da escludere che possa essere ceduto anche Moise Kean. L'attaccante classe 2000 ha diversi estimatori e chissà che non possa lasciare Torino per andare a giocare altrove.

Oltre a Moise Kean anche Juan Cuadrado potrebbe lasciare la Juve. Il colombiano è in scadenza di contratto nel 2020 e perciò i bianconeri potrebbero cederlo. Per far partire Cuadrado la Juve vorrebbe circa 15 milioni di euro. Inoltre, la giornalista Claudia Garcia su Twitter ha spiegato che il colombiano sarebbe ad un passo dall'addio e che avrebbe un'offerta dallo Shanghai Shenua. Dunque non resta che attendere di capire come evolverà la situazione di Juan Cuadrado e se davvero lascerà la Juventus.