La Juventus ha iniziato ad ufficializzare alcuni importanti acquisti per la prossima stagione: dopo Ramsey, è toccato a Luca Pellegrini, giovane terzino sinistro proveniente dalla Roma, Adrien Rabiot in scadenza di contratto dal Paris Saint Germain, e si attendono novità su Demiral e soprattutto su De Ligt, vero e proprio oggetto di interesse da parte di molte società europee. E proprio sul centrale olandese ha parlato l'ex tecnico della Juventus e commissario tecnico della nazionale italiana campione del mondo 2006, Marcello Lippi, che in un'intervista a Tuttosport ha detto la sua sul probabile arrivo a Torino del nazionale olandese.

Pubblicità

Pubblicità

Secondo Marcello Lippi, il centrale dell'Ajax potrebbe essere il rinforzo ideale per la Juventus, utile ad ambire a grandi traguardi soprattutto a livello europeo.

'Con De Ligt la Juventus farebbe un salto di qualità'

Secondo l'ex tecnico bianconero Marcello Lippi, il possibile arrivo di De Ligt alla Juventus rappresenterebbe per i bianconeri un ulteriore salto di qualità, dopo l'arrivo l'anno scorso di un grande giocatore come Cristiano Ronaldo.

Pubblicità

Lo stesso Lippi ha infatti sottolineato di aver visto tanti grandi difensori nella sua lunga carriera, e tanti di questi ha avuto modo di allenarli: Nesta, Baresi, Maldini, Ferrara, Cannavaro, Materazzi ma De Ligt lo trova veramente forte, è un armadio con grande intelligenza tattica ed è bravo tecnicamente, abile anche nel realizzare gol. In merito ai possibili paragoni con altri grandi difensori, l'ex commissario tecnico non ha fatto riferimenti specifici, ha sottolineato però che a 19 anni è inusuale vedere un giocatore già così pronto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Di certo, se si dovesse aggiungere a grandi difensori come Bonucci e Chiellini, potrebbe essere un rinforzo in grado di rendere la Juventus ancora più forte e pronta per i grandi traguardi, soprattutto a livello europeo.

Il mercato della Juventus

In merito al possibile arrivo di De Ligt, dopo aver trovato l'intesa contrattuale sia con il giocatore che con il suo agente Mino Raiola, la Juventus starebbe continuando a trattare con l'Ajax per la valutazione del giocatore.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus potrebbe pagare il centrale olandese circa 70 milioni di euro più bonus, mentre Raiola dovrebbe guadagnare come commissione circa 10 milioni di euro. Riguardo invece all'ingaggio che dovrebbe andare a percepire il centrale olandese, si parla di un'intesa contrattuale di cinque anni da sette milioni di euro più bonus, che potrebbero portare il giocatore a guadagnare circa 12 milioni di euro a stagione. Si attendono poi alcune cessioni per finanziare gli investimenti, su tutti quelle di Joao Cancelo, Khedira e Matuidi.