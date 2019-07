Oggi, in casa Juventus è il giorno di Matthijs De Ligt, ma le manovre di mercato dei bianconeri non sarebbero finite. Fabio Paratici adesso si dedicherà alle cessioni, ma probabilmente penserà anche a qualche altra entrata soprattutto nel reparto offensivo. Infatti, nelle prossime settimane bisognerà monitorare con attenzione soprattutto le situazioni di Mauro Icardi e Federico Chiesa. Con l'arrivo di possibili nuovi acquisti non è da escludere nemmeno qualche partenza a sorpresa come quella di Moise Kean. Il ragazzo classe 2000 potrebbe andare a giocare altrove per trovare più spazio: per lui si parla di possibili trasferimenti all'estero.

La Juve potrebbe acquistare qualche giocatore in attacco

La Juventus è sempre molto vigile sul mercato e le prossime settimane saranno davvero intense anche perché ci sono alcuni giocatori che devono essere ceduti. Fra i nomi dei possibili partenti ci sono anche quelli di Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic e non è da escludere nemmeno che possa partire Moise Kean. Il futuro del ragazzo classe 2000 è in bilico e su di lui ci sarebbero molti club soprattutto all'estero: tuttavia, non sarebbe nemmeno da escludere che Moise Kean possa rientrare in uno scambio con l'Inter per Mauro Icardi.

La Juve, infatti, potrebbe farsi avanti per avere l'argentino e chissà che i club non possano pensare anche a qualche scambio. L'Inter avrebbe già proposto alla Juve uno scambio fra Dybala e Icardi, ma i bianconeri non vogliono privarsi dell'argentino e soprattutto non sarebbero disposti a cederlo ai nerazzurri. Poi resterà da capire come evolverà la situazione di Gonzalo Higuain: il Pipita non rientrerebbe nei piani della Juve che vorrebbe cederlo, ma il giocatore non sembra intenzionato a lasciare Torino. Dunque bisognerà capire se Paratici riuscirà a convincere Higuain ad accettare altre destinazioni.

Chiesa incontrerà la Fiorentina

Alla Juventus, in queste settimane, è spesso accostato il nome di Federico Chiesa. La situazione del ragazzo però sarebbe ancora tutta da definire. Infatti, Chiesa ha raggiunto il ritiro della Fiorentina e adesso incontrerà Rocco Commisso proprio per pianificare il futuro. Il giocatore potrebbe chiedere la cessione alla Juve, mentre la Fiorentina invece proporrà al ragazzo di restare a Firenze almeno un altro anno.

Dunque da questo incontro potrebbe capirsi un po' di più sul futuro di Chiesa: se il giocatore dovesse decidere di lasciare la Fiorentina bisognerà capire quali saranno le mosse della Juve e se eventualmente i bianconeri si faranno avanti con il club viola. Al momento la Vecchia Signora avrebbe già un accordo con Chiesa per un quinquennale a cinque milioni di euro a stagione.