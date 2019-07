L'attenzione principale dei media sportivi riguarda soprattutto il probabile passaggio di De Ligt alla Juventus: possibili novità potrebbero arrivare già in questa settimana, mancherebbe infatti solo l'intesa per il prezzo di valutazione del giocatore fra Juventus ed Ajax. La Juventus però dovrà iniziare a pensare anche a qualche cessione pesante, per sistemare i conti ma anche per poter investire su altri importanti acquisti. Gli indiziati a lasciare Torino sono diversi: Joao Cancelo (piace a Manchester City e Bayern Monaco), Khedira (possibile ritorno in Germania o trasferimento negli Stati Uniti), Matuidi, Higuain (interessano alla Roma) e Mandzukic (piace a Borussia Dortmund ed alcune società cinesi).

Cessioni che potrebbero generare una notevole somma da poter investire sul mercato: proprio in entrata si fanno i nomi del centrocampista offensivo della Fiorentina Federico Chiesa e negli ultimi giorni della punta argentina dell'Inter Mauro Icardi. La possibilità che l'argentino possa trasferirsi a Torino è notevole, a detta delle agenzie di scommesse sportive, come ad esempio la Snai.

Juventus, conferme dalle agenzie di scommesse sportive per Icardi in bianconero

Secondo le maggiori agenzie di scommesse sportive, la possibilità che Mauro Icardi possa trasferirsi in bianconero è notevole.

Il passaggio alla Juventus dall'agenzia Snai è infatti dato a 1,65, una quota sicuramente molto bassa rispetto anche alle altre possibili mete del giocatore. Come è noto la punta argentina lascerà sicuramente l'Inter, parole ribadite anche dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta e dal nuovo tecnico interista Antonio Conte. L'altra possibile meta dell'argentino, ovvero il Napoli, è meno probabile, anche se è diminuita molto: è passata da 8 a 5,50.

Sicuramente le indiscrezioni lanciate da Sport Mediaset in merito alla possibile offerta della società campana al giocatore di 10 milioni di euro a stagione, ha contribuito ad incrementare le probabilità per il Napoli.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe quindi investire sulla punta argentina dell'Inter Mauro Icardi, e probabilmente attenderà a fine mercato per avanzare un'offerta all'Inter. L'idea dei bianconeri potrebbe essere quella di aspettare gli ultimi giorni di mercato per lanciare un'offerta al ribasso per il giocatore (si parla di circa 50 milioni di euro), così che l'Inter sarà in qualche modo 'costretta' ad accettare l'offerta bianconera.

Di certo l'inserimento del Napoli non aiuterebbe la Juventus, ed il viaggio del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici ad Ibiza per incontrare la moglie procuratore di Icardi sarebbe servito proprio per confermare l'intesse della Juventus per la punta argentina.