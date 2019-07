Secondo Sport Mediaset, Ceballos avrebbe accettato l'offerta del Milan. I dirigenti rossoneri avrebbero comunicato al Real Madrid di aver intenzione di pagare tra i cinque e gli otto milioni di euro per un prestito di due anni e un'opzione per l'acquisto a titolo definitivo tra i trentadue ed i trentacinque milioni di euro. Ceballos ha partecipato all'Europeo Under 21 che si è disputato in Italia, risultando uno dei migliori giocatori della manifestazione.

L'accordo sarebbe molto vicino alla conclusione con il giocatore che avrebbe finalmente dato l'ok al trasferimento. Recentemente ha detto che vuole andare in qualche club che gli garantisca almeno quaranta presenze durante il corso della stagione, ed il Milan sembra essere il posto giusto per lui. Il Milan ha una forte necessità di acquistare un centrocampista, poiché in tanti hanno lasciato il club in questa estate e altri potrebbero essere in partenza.

La finestra dei trasferimenti è aperta ufficialmente dal primo luglio e, dopo Krunic, lo spagnolo Ceballos dovrebbe essere il prossimo acquisto del Milan.

Milan, Dani Olmo potrebbe essere un nuovo rinforzo

Il Milan, come scritto in precedenza, è alla ricerca di un nuovo centrocampista centrale. Molte voci di mercato hanno accostato i rossoneri a diversi giocatori, tra cui Lucas Torreira dell'Arsenal, Jordan Veretout della Fiorentina e Dani Ceballos del Real Madrid.

Tuttavia, un nome che è uscito fuori negli ultimi giorni è quello del centrocampista della Dinamo Zagabria, Dani Olmo. Olmo, che fino alla giornata di ieri era al servizio della squadra spagnola Under 21 ai Campionati Europei, sembrerebbe in procinto di cambiare club, lasciando così la Croazia, ed il Milan sembrerebbe interessato ad ottenerne le prestazioni. Il giocatore, dal canto suo, intervistato da Marca nel corso degli Europei Under 21 disputatosi in Italia, ha aperto le porte ad un trasferimento a Milano, affermando che il Milan "è un grande club". I dirigenti della Dinamo Zagabria ritengono che Olmo abbia un valore di circa 30 milioni di euro e questo potrebbe rientrare nel budget del Milan.

Problemi per il Milan? Leonardo vorrebbe Paquetà

Il direttore sportivo del PSG, Leonardo, sta valutando di acquistare il centrocampista Lucas Paquetà. Il brasiliano ha lasciato il suo ruolo di direttore sportivo rossonero il mese scorso e successivamente è tornato a Parigi, dove aveva già precedentemente lavorato nello stesso ruolo. Da allora i giocatori del Milan sono stati spesso accostati ai francesi, in particolare l'idea di un blitz per il portiere Gianluigi Donnarumma, ma sembra che Leonardo voglia anche puntare al suo connazionale Paqueta.

Secondo il quotidiano 'il Corriere dello Sport', Leo cercherà di sfruttare le "pecche finanziarie" del Milan per tentare un accordo. Inoltre, tenterà di sfruttare il suo rapporto con il giocatore, che è stato determinante per portarlo a San Siro dal Flamengo nel mese gennaio per 35 milioni di euro. Paquetà ha segnato un gol e realizzato due assist in 17 partite ufficiali dal suo arrivo.