Secondo quanto riferito da SportMediaset, il Milan potrebbe includere il cartellino dell'attaccante portoghese Andre Silva nell'offerta finalizzata all'approdo di Ruben Neves in rossonero. Neves, arrivati ai Wolves dal Porto nel 2017, è stato un grande protagonista del ritorno in Premier League la scorsa stagione, con 35 presenze. Jorge Mendes è l'agente di entrambi i giocatori e sta negoziando l'accordo, con i lupi che valutano Neves circa 40,3 milioni di sterline.

Il Milan sarebbe in trattativa con i Wolves per un accordo che vedrebbe il club della Premier League ricevere 13,4 milioni di sterline più il cartellino di André Silva. Si dice che Neves sia pronto a trasferirsi a San Siro perché ciò gli permetterebbe di emulare il suo eroe Andrea Pirlo, che ha fatto 401 presenze per i rossoneri.

Matic, nuovo obiettivo rossonero

Dopo aver fallito la caccia a Lucas Torreira dell'Arsenal, il Milan è ancora alla ricerca di un centrocampista difensivo, e il nome di Nemanja Matic sta iniziando a circolare.

Matic si è trasferito all'Old Trafford dal Chelsea a luglio 2017 per 40 milioni di sterline e ha firmato un contratto triennale, ricongiungendosi all'ex allenatore Jose Mourinho. Tuttavia, non ha mai avuto l'impatto desiderato a Manchester nonostante abbia iniziato bene, e durante la stagione 2018-2019 le sue prestazioni sono state sottoposte a un'attenta valutazione.

Secondo ESPN Matic avrebbe espresso il desiderio di discutere con l'allenatore dello United Ole Gunnar Solskjaer riguardo al suo futuro nel club, e potrebbe prendere in considerazione altre opzioni a seconda del risultato del colloquio.

Questo ha apparentemente attirato l'interesse sia del Milan che dell'Inter, con i nerazzurri che starebbero già pianificando uno scambio con Radja Nainggolan.

Milan, i dettagli dell'acquisto di Bennacer e gli aggiornamenti su Veretout e Lovren

Dopo gli acquisti di Rade Krunic e Theo Hernandez, i rossoneri hanno siglato il terzo colpo di mercato. Tutto è pronto, infatti, per l'arrivo di Bennancer dall'Empoli: il promettente centrocampista algerino arriva per una somma vicina ai 16 milioni di euro più i bonus.

Potrebbe sottoporsi alle visite mediche di rito alla clinica La Madonnina già nella giornata di lunedì, ma nel frattempo il Milan non si ferma.

Paolo Maldini, Ricky Massara e il resto della dirigenza sono al lavoro per aggiungere alla rosa di Giampaolo un difensore centrale e un altro centrocampista. La trattativa che porta a Dejan Lovren sembra essersi arenata, mentre su Jordan Veretout sia il Napoli che la Roma stanno offrendo un'accesa competizione.

Per il francese, il Milan non vuole spendere più di 12-13 milioni di euro, magari includendo una contropartita come Lucas Biglia. Tuttavia l'ingaggio dell'argentino rimane proibitivo per la Fiorentina. Nelle prossime settimane il quadro in tal senso dovrebbe essere più chiaro.