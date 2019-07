Un mercato decisamente infuocato quello che il Napoli di Aurelio De Laurentiis e di mister Carlo Ancelotti si appresta a vivere. Già, perché dopo le prime operazioni praticamente chiuse con l'approdo di Kostas Manolas al San Paolo, il club partenopeo sta continuando con forza a insistere per cercare di chiudere altre importanti trattative che dovrebbero rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico ex Real Madrid. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, però, le intenzioni del presidente azzurro sono quelle di costruire un vero e proprio tesoretto grazie a diverse cessioni che potranno poi finanziare il mercato in entrata. I principali indiziati a lasciare il Napoli sono ovviamente Verdi, Mario Rui, Albiol, Hysaj, Inglese e tanti altri ancora.

Calciomercato Napoli: dalle cessioni si potrebbero recuperare cento milioni

In particolare, infatti, stando a quanto si legge sul quotidiano in questione, il Torino intende presentare al direttore sportivo partenopeo, Cristiano Giuntoli, un'offerta complessiva da circa trenta milioni di euro per i cartellini di Mario Rui e Verdi. Tuttavia, il club azzurro reputa ancora troppo bassa questa cifra e probabilmente insisterà affinché venga fatta un'offerta superiore.

Per quanto riguarda Albiol, invece, è oramai praticamente fatto tutto per il suo passaggio al Villarreal, manca soltanto l'ufficialità. Anche il venticinquenne Amato Ciciretti, in prestito all'Ascoli, potrebbe fare ritorno a Napoli. Col Parma, invece, di discute sulle questioni relative al portiere Sepe, a Grassi e a Roberto Inglese. Mentre i primi due dovrebbero essere confermati in Emilia, per il centravanti invece è difficile che si potrà verificare il riscatto visto che non sembra essere alla portata del club gialloblu.

Napoli: poche pretendenti per Rog e Ounas

Roberto Inglese, dunque, potrebbe finire all'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che l'avrebbe individuato come l'erede ideale di Zapata. Per quanto riguarda Marko Rog, invece, ancora non è stata trovata una vera e propria soluzione, con la Fiorentina, unica ad aver fatto un timido tentativo per il giocatore. Anche il giovane Adam Ounas non ha la fila di ammiratori ad attenderlo ma in ogni caso si cercherà di trovare una sistemazione.

Per quanto concerne Elseid Hysaj, invece, l'interesse principale è quello dell'Atletico Madrid, anche se pure la Juventus ci starebbe pensando per rinforzare il proprio reparto difensivo. Tutte queste operazioni potrebbero portare nelle casse del Napoli ben 100 milioni di euro, una cifra che poi permetterebbe al club campano di investire con forza sul mercato in entrata.