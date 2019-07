L'interessamento da parte del Napoli per l'attaccante argentino Mauro Icardi, sempre più in procinto di lasciare la sua Inter dopo anni di matrimonio, non è di certo una novità. Per arrivare al giocatore, però, questa volta il presidente dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, sarebbe pronto a coinvolgere ancor più maggiormente Wanda Nara, la moglie del calciatore, nonché sua procuratrice. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Gazzetta dello Sport, infatti, il patron azzurro dovrebbe presto mettersi in contatto con la show girl e proporle un ruolo importante nel prossimo cinepanettone.

Pubblicità

Pubblicità

Così facendo, De Laurentiis spera di allontanare la voglia da parte di Icardi e di Wanda Nara di Juventus e di mettere a segno un colpo importante per mister Carlo Ancelotti.

Calciomercato Napoli: la strategia del presidente per portare Icardi al San Paolo, coinvolgere Wanda

Questa idea Aurelio De Laurentiis l'aveva già avuta nell'estate del 2016, nel momento in cui la Juventus pagò i novanta milioni di euro al Napoli per strappargli Gonzalo Higuain.

Pubblicità

Subito dopo l'episodio, infatti, il presidente partenopeo le studiò veramente tutte per trovare un sostituto e tra i vari nomi c'era anche il giocatore interista. Anche in quel caso, De Laurentiis cominciò a trattare personalmente con Wanda Nara. Nel loro incontro, si parlò di calcio, di un possibile trasferimento di Icardi al Napoli e dell'eventuale possibilità di coinvolgere Wanda in un film di Natale. Già in quell'occasione, Wanda Nara si mostrò molto attratta dall'offerta, ma il sogno svanì nel momento in cui l'Inter dichiarò l'incedibilità del proprio bomber.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. SSC Napoli Calciomercato

L'offerta del Napoli a Mauro Icardi e Wanda Nara

Adesso, invece, la situazione è molto diversa anche per Mauro Icardi: è stato praticamente messo alle porte da Antonio Conte che non lo considera una pedina fondamentale del suo progetto tecnico. Così, a parte la volontà del giocatore, De Laurentiis potrebbe presto proporre una parte importante all'interno del prossimo film natalizio. Chissà se potrà bastare per convincere la coppia a mollare l'idea bianconera.

Nel frattempo, pare sia arrivata l'offerta anche al giocatore: una proposta molto importante che si avvicina a quella della Juve da 8 milioni di euro a stagione fino al 2024, più premi. Insomma, Mauro Icardi si appresta a vivere un'altra sessione di mercato da assoluto protagonista, ovviamente assieme all'immancabile Wanda Nara. Il suo futuro, comunque, sembrerebbe diviso tra Juventus e Napoli, anche perché il giocatore non vorrebbe lasciare la Serie A e le ipotesi estere dunque sembrano tramontate.