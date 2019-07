La Juventus ha ormai messo a segno un grande colpo di mercato ovvero Matthijs De Ligt. Ma i bianconeri di certo non si fermeranno qui ed è possibile che Fabio Paratici faccia qualcosa anche in attacco. Si parla molto di un interesse della Juve per Mauro Icardi e di questo ne argomento ne ha parlato anche il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini. L'esperto di mercato ha spiegato che l'argentino potrebbe essere il grande colpo di mercato per l'attacco dei bianconeri: "Icardi sarà il colpo più importante in attacco per la Juventus".

Paganini parla di Higuain

Prima di arrivare ad un nuovo attaccante la Juve deve prima cedere Gonzalo Higuain e forse anche Mario Mandzukic. Una volta che i bianconeri avranno risolto queste situazioni allora potrebbe partire l'assalto a Mauro Icardi che sembra essere uno dei giocatori sul taccuino di Paratici. Della situazione di Gonzalo Higuain ne ha parlato Paolo Paganini: "Higuain potrebbe andare alla Roma", ha detto il giornalista di Rai Sport che poi ha spiegato che il club giallorosso avrebbe chiesto ai bianconeri di intervenire per quanto riguarda l'ingaggio del Pipita.

Paganini, inoltre, si è soffermato sulla situazione di un altro attaccante della Juve: "Mandzukic ha sicuramente richieste, soprattutto dal Borussia Dortmund". Infine, il giornalista di Rai Sport ha svelato che l'Inter premerebbe molto per uno scambio fra Mauro Icardi e Paulo Dybala. Paganini ha poi aggiunto che il numero 10 juventino sarebbe una pedina fondamentale per Maurizio Sarri: "Dybala diventerà una pedina fondamentale, lo è per Sarri", ha detto il giornalista di Rai Sport che poi ha spiegato che bisognerà vedere se Dybala entrerà in un gioco di mercato.

Juve sempre su Chiesa

Oltre a Mauro Icardi, la Juventus sarebbe sempre sulle tracce di Federico Chiesa. I bianconeri avrebbero già un accordo con il ragazzo classe 97 per un quinquennale a 5 milioni di euro annui. La Fiorentina, però, dopo il cambio di proprietà non vorrebbe cedere Federico Chiesa. Il futuro del giocatore verrà risolto solo nel summit che ci sarà tra il ragazzo e il patron viola Rocco Commisso. In questo incontro Chiesa dovrebbe ribadire la sua volontà di passare alla Juve.

Resta da capire se la Fiorentina riuscirà a convincerlo a rimanere almeno per un altro anno. Per un Chiesa che potrebbe arrivare ci potrebbe essere un Kean in uscita. Infatti, non è da escludere che il ragazzo classe 2000 possa partire visto che ha il contratto in scadenza nel 2020. Su Kean ci sarebbe il forte interesse dell'Everton e del Borussia Dortmund. Dunque la situazione del bomber azzurro va tenuta sotto controllo e nelle prossime settimane si capirà se resterà a Torino oppure no.