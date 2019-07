Mercoledì 24 luglio la Roma scende in campo per la terza amichevole del precampionato. Dopo i facili successi contro le squadre capitoline della Pro Calcio Tor Sapienza e del Trastevere Calcio, i giallorossi sono chiamati a cimentarsi con un avversario militante in una categoria superiore rispetto alle precedenti compagini. Nel terzo test precampionato, infatti, il team di Paulo Fonseca dovrà vedersela contro il Gubbio, squadra umbra di Serie C.

L'incontro sarà giocato all'impianto sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria, ma potrà essere visto anche dai tifosi a casa. Del match, infatti, è prevista la messa in onda in diretta televisiva su Roma Tv e sui principali canali social romanisti.

L'amichevole Roma - Gubbio in tv e in streaming online

Archiviata anche la seconda amichevole disputata contro il Trastevere Calcio, mercoledì 24 luglio la Roma sale di categoria affrontando la formazione umbra del Gubbio.

Almeno sulla carta il match in questione dovrebbe rappresentare un test più probante dei precedenti; nella prima amichevole, infatti, i giallorossi hanno facilmente battuto la Pro Calcio Tor Sapienza per 12 a 0, mentre nel secondo match precampionato la formazione di Paulo Fonseca si è ampiamente imposta sull'undici trasteverino per 10 a 1.

In ogni modo, in questa parte della stagione il risultato conta meno di altri aspetti; in queste prime amichevoli è sicuramente più importante affinare la preparazione fisica, predisporre la giusta mentalità, ottimizzare l'affiatamento tra i reparti, provare nuovi schemi e valutare l'impatto dei nuovi arrivi.

I tifosi e gli sportivi che non potranno recarsi a Trigoria per seguire dal vivo l'incontro potranno seguire il match in tv e in streaming online. La partita amichevole Roma - Gubbio, infatti, sarà trasmessa in diretta televisiva da Roma Tv e in streaming sugli account Facebook e Twitter della società capitolina.

Originariamente previsto per le ore 17:30, il fischio d'inizio è slittato alle ore 18:00.

Le prossime gare amichevoli dei giallorossi

Dopo l'amichevole contro il Gubbio, la squadra di Paulo Fonseca fino alla fine del mese di luglio continuerà ad affrontare altre compagini delle regioni Lazio e Umbria.

Nello stesso giorno di sabato 27 luglio la Roma affronterà il Rieti di mattina, alle ore 10:00, e la Ternana di pomeriggio alle ore 17:30. Mercoledì 31 luglio, invece, il team capitolino scenderà in campo a Perugia alle ore 20:30 contro lo stesso Perugia.

Nella prima amichevole di agosto, in programma sabato 3, la Roma affronterà la squadra francese del Lilla allo Stade Pierre-Mauroy, mentre giovedì 8 agosto i giallorossi torneranno a Perugia per affrontare l'undici spagnolo del Valladolid.