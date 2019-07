Il Calciomercato di Serie C è in fermento, tutte le squadre stanno piazzando colpi importanti per rinforzarsi, sono giorni caldi, perché il 4 agosto inizierà sia la Coppa Italia Tim che quella di Serie C; l'obiettivo di tutte le società è completare le squadre prima possibile, le squadre infatti sono già in ritiro da diversi giorni.

Se si fa un primo bilancio del calciomercato in serie C, ci sono squadre tipo Monza e Bari, rispettivamente nei gironi A e C, che stanno allestendo squadre devastanti, acquistando prevalentemente giocatori di categoria superiore. Anche nel girone B non si scherza, con Vicenza e Piacenza protagoniste assolute, ma molto attive anche Reggiana, Sudtirol, Imolese e Modena.

Le ultime ufficialità di calciomercato

Molti trasferimenti nelle ultime ore, Provenzano, ex Lucchese è passato all'Imolese, Manuel Nocciolini ha firmato per il Ravenna: l'attaccante di Piombino dopo Parma e Pordenone, cambia nuovamente maglia.

Grande colpo del Piacenza con Hamza El Kaouakibi, il difensore dotato di grandi doti fisiche, dopo una bella annata in forza alla Pistoiese, ha prolungato con il Bologna, che a sua volta lo ha girato alla squadra di mister Franzini.

Anche la Casertana piazza un colpo interessante con Mak Varesanovic. Il Catanzaro si assicura le prestazioni di Francesco Nicastro che proviene dalla Ternana. Colpo in difesa anche per la Reggiana di Alvini, con Lorenzo Libutti, l'esterno difensivo arriva da due stagioni alla Triestina.

Infine da segnalare l'acquisto del Teramo di Santoro svincolato dal Palermo e del figlio d'arte Simone Andrea Ganz che passa al Como in prestito dall'Ascoli.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Ferrari Serie C

Le trattative vicine alla conclusione

La Pistoiese è vicina all'acquisto di Bordin, il centrocampista sta per essere tesserato dallo Spezia, successivamente con ogni probabilità sarà girato alla corte di Pancaro. David Petermann di proprietà della Reggina, sta per accasarsi alla Vibonese. Loris Damonte svincolato è vicino al Renate. Lasik giocatore importante per la serie C, potrebbe raggiungere mister Tedino al Teramo già dalla prossima settimana.

A rinforzare ulteriormente il Bari di Cornacchini arriveranno con ogni probabilità Ferrari e D'Ursi. "El Loco" vero e proprio bomber per la serie C, potrebbe formare con Antenucci una coppia micidiale, un vero e proprio lusso per la serie C. Stesso discorso vale per Eugenio D'Ursi, il 24 enne napoletano è intenzionato a lasciare Catanzaro, per approdare nel club pugliese.

Catanzaro che a sua volta è avanti nella trattativa per acquistare Alessandro Ligi dal Carpi, mentre il Ravenna è interessato anche a Giuseppe Giovinco, infine Gianmarco De Feo sarebbe vicino al Fano.