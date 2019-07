Si parla molto di arrivi alla Juventus, con alcune ufficializzazioni importanti che sono state confermate in questo inizio luglio: si parla dell'acquisto di Luca Pellegrini dalla Roma e della firma di Adrien Rabiot, che arriva a parametro zero dal Paris Saint Germain. Proprio con la Roma è stata definita anche la cessione dell'oramai ex terzino bianconero Leonardo Spinazzola, trasferitosi nella Capitale per circa 25 milioni di euro. Una partenza non accolta benissimo dai tifosi bianconeri, che vedevano nel nazionale italiano un potenziale titolare nella Juventus.

Leonardo Spinazzola ha avuto modo di ringraziare la Juventus e i tifosi bianconeri sui social, parlando dell'incredibile stagione trascorsa, sancita dalla vittoria del campionato, la prima competizione importante vinta per il terzino. Inoltre ha espresso gradimento per la fiducia dimostrata della Roma nell'affidarsi a lui per la prossima stagione.

Leonardo Spinazzola: 'Grazie per avermi fatto vivere una stagione incredibile'

Le parole rilasciate da Spinazzola sui social hanno evidentemente emozionato i numerosi tifosi bianconeri, rimasti dispiaciuti per la partenza del nazionale italiano.

Quest'ultimo ha elogiato la Juventus, ringraziandola: "Grazie per avermi fatto vivere una stagione incredibile. Per avermi reso parte di una grande famiglia. Lascio qui un pezzo di me. Porterò con me un pezzo di tutti voi". Allo stesso tempo il giocatore ha espresso tutto il piacere di iniziare la nuova avventura con la Roma, dichiarando che farà il meglio per la società di Pallotta. Impegno, dedizione e passione è il minimo che i tifosi romanisti meritano, come sostiene Leonardo Spinazzola.

Lo stesso giocatore ci ha tenuto ad elogiare la società Roma per l'importante iniziativa dedicata ai bambini scomparsi, al quale Spinazzola si è detto interessato ad aderire in maniera importante.

Il trasferimento di Spinazzola alla Roma

Come si diceva, Leonardo Spinazzola si è trasferito alla Roma per 25 milioni di euro, la Juventus con questa trattativa ha ottenuto un'importante plusvalenza. Allo stesso tempo i bianconeri hanno acquistato dalla società di Pallotta il terzino sinistro Luca Pellegrini, per 15 milioni di euro.

Il giocatore potrebbe rimanere come riserva di Alex Sandro o andare in prestito in una società di Serie A. Possibile che possa ritornare al Cagliari, dove ha giocato in prestito la seconda parte della scorsa stagione. Di certo, in caso di partenza di Luca Pellegrini e di Joao Cancelo, la Juventus potrebbe investire almeno su due terzini: una riserva di Alex Sandro ed un terzino destro titolare. Per quanto riguarda il ruolo di terzino destro, piace l'albanese del Napoli Hysaj, già allenato da Maurizio Sarri sia all'Empoli che al Napoli.