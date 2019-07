La Juventus ha iniziato la preparazione estiva il 10 luglio alla Continassa, in attesa di partire per la tournée asiatica che la vedrà impegnata in alcuni match di International Champions Cup. Primi giorni di lavoro alla Juventus per Maurizio Sarri, che ha potuto accogliere anche i nuovo arrivi in bianconero, come Rabiot e Demiral. Si attende però anche l'ufficializzazione del difensore centrale dell'Ajax e della nazionale olandese De Ligt, che a detta di molti addetti ai lavori, potrebbe arrivare a breve.

Pubblicità

Pubblicità

Secondo Sport Mediaset, la Juventus vorrebbe definire il suo acquisto entro domenica, anche perché il tecnico toscano è pronto a lavorare notevolmente sulla tattica. L'idea è quella di testare De Ligt già per i match di International Champions Cup della Juventus, così che l'olandese possa già lavorare anche sull'intesa con gli altri difensori bianconeri.

Juventus, secondo Sport Mediaset De Ligt a Torino entro domenica

Secondo Sport Mediaset, la Juventus vorrebbe ufficializzare entro domenica il difensore olandese, così che Maurizio Sarri e il suo staff possano quanto prima lavorare sulla tattica e sull'integrazione del giocatore nella rosa bianconera.

Pubblicità

Nel frattempo De Ligt ha iniziato la preparazione estiva con l'Ajax, in attesa che i bianconeri definiscano il suo acquisto con la società olandese. Come è noto l'Ajax valuta il difensore almeno 75 milioni di euro, la Juventus avrebbe invece offerto 65 milioni di euro più bonus. Probabile che una via di mezzo porti alla risoluzione della trattativa: altre indiscrezioni sembrano invece confermare che la Juventus potrebbe inserire nella trattativa una contropartita tecnica gradita all'Ajax.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Si parla della punta italiana Moise Kean, valutato circa 25 milioni di euro, che potrebbe quindi cogliere l'opportunità di trasferirsi nella società olandese anche per giocare di più e fare il definitivo salto di qualità. L'idea della Juventus sarebbe quella di inserire un diritto di riacquisto della punta italiana. Per De Ligt quindi i bianconeri potrebbero offrire 50 milioni di euro più Kean per un valore totale di 75 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La punta italiana Kean potrebbe non essere l'unica punta a lasciare la Juventus: secondo le ultime indiscrezioni anche Gonzalo Higuain e Mario Manduzkic potrebbero partire.

La punta argentina potrebbe trasferirsi alla Roma in prestito biennale e riscatto a prezzo definito, in tal caso però l'argentino dovrebbe rinnovare il suo contratto per almeno un altro anno (ha un'intesa contrattuale con la Juventus fino al 2021). Infine la punta croata ha molto mercato, piace al Borussia Dortmund (che potrebbe presentare un'offerta di 15 milioni di euro per il giocatore) e ad alcune società cinesi.