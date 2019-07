Dopo aver definito il nuovo organigramma societario, con Giorgio Heller alla presidenza, Lorenzo Petroni amministratore delegato ed il ritorno di Raffaele Rubino nel ruolo di direttore sportivo, il Trapani avrebbe scelto anche il nuovo allenatore che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie B. Stando ai rumors riportati sul proprio sito dal noto esperto di Calciomercato, Alfredo Pedullà, sarà Francesco Baldini il nuovo tecnico granata.

L'accordo sarebbe stato raggiunto nel corso della giornata di oggi ed entro le prossime ore ci potrebbe essere l'annuncio ufficiale da parte della società siciliana.

La scheda di Francesco Baldini

Nato a Massa nel 1974, Baldini è stato un buon difensore tra gli anni '90 ed il nuovo millennio, con una lunga esperienza al Napoli tra il 1995 ed il 2002 (con un mezzo una parentesi in prestito alla Reggina). Ha iniziato ad allenare nel 2011 nel settore giovanile del Bologna, in seguito ha guidato il Sestri Levante e la Lucchese ed è stato tecnico delle giovanili della Roma nella stagione 2017/2018. Nella passata stagione era alla guida della Primavera della Juventus.

Possibili rinforzi in difesa

La società è già al lavoro per rinforzare la squadra e le indiscrezioni di calciomercato a riguardo sono numerose. Il primo nome è quello di Andrea Dini che nella scorsa stagione aveva difeso la porta del Trapani nel campionato di Serie C. L'intenzione del direttore Raffaele Rubino è quello di far tornare subito in Sicilia l'estremo difensore classe '96 e, sempre secondo Pedullà, sarebbe stato raggiunto l'accordo con il Parma.

Anche questa è un'operazione di mercato non ancora ufficiale, anche se la volontà di riportare Dini a Trapani era stata ribadita dallo stesso Rubino nel corso della conferenza stampa di presentazione. Non è il solo tra i protagonisti dell'ultima trionfale stagione conclusa con il ritorno in cadetteria che potrebbe vestire ancora la maglia granata. L'altro candidato, anche lui citato dal ds, è il centrocampista Costa Ferreira il cui cartellino è di proprietà del Lecce.

Tra i reparti che saranno rinforzati c'è in primo luogo la difesa e qui si fanno due nomi. Il primo è quello di Sinisa Andelkovic, centrale duttile e di grande esperienza. Il classe 1986 sloveno milita in Italia ormai da 2011 ed ha indossato le maglie di Ascoli, Modena, Palermo, Venezia e Padova. Sarebbe certamente un rinforzo di categoria, così come Michele Cremonesi, difensore classe 1988 attualmente in forza alla Spal. In carriera ha vestito anche le maglie di Cremonese, Crotone, Virtus Entella e Perugia.

Ad ogni modo vecchi e nuovi granata si ritroveranno al lavoro agli ordini del nuovo mister il prossimo 20 luglio, quando la squadra comincerà il ritiro con 10 giorni in Trentino a San Lorenzo d’Orsino ed altri 10 a Spiazzo.