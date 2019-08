La Juventus è pronta a disputare l'ultima partita di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid, match previsto per sabato 10 agosto alle ore 18:05. Sarà occasione per vedere il lavoro tattico ed atletico effettuato dal nuovo tecnico Maurizio Sarri in questo primo mese di preparazione estiva. I tifosi bianconeri si aspettano di vedere già un gioco definito, considerando che fra due settimane inizierà la Serie A.

Restano però le difficoltà che ha dovuto affrontare la dirigenza bianconera sul mercato: come sottolinea il noto giornalista fiorentino Bucchioni a ''tuttomercatoweb.com'', se da una parte il direttore sportivo Paratici in tema acquisti è stato esemplare (Ramsey, Rabiot, Buffon, Demiral, De Ligt e Danilo sono arrivati con una spesa complessiva di poco superiore ai 100 milioni di euro), dall'altra ha avuto però diversi problemi in tema partenze.

Proprio con la chiusura del Calciomercato inglese si sono spente le speranze di piazzare in Premier League giocatori considerati esuberi come Dybala (interessava sia a Manchester United che a Tottenham), Mandzukic e Matuidi (entrambi piacevano al Manchester United).

Juventus, possibile scambio Icardi-Dybala

Come è noto infatti, la Juventus ha necessità di cedere gli esuberi non solo per alleggerire la rosa, ma anche per motivi di bilancio.

Le trattative saltate prima menzionate potrebbero creare problemi dal punto di vista finanziario, e proprio per questo secondo Bucchioni, le soluzioni potrebbero essere due: puntare tutto su Higuain a fianco di Cristiano Ronaldo oppure avallare il famoso scambio, di cui se n'è parlato soprattutto a maggio e giugno, fra Icardi e Dybala, con il 9 interista che quindi finirebbe a Torino mentre il 10 bianconero a Milano.

Per la prima soluzione, la Juventus avrebbe la possibilità di affidarsi ad un giocatore di notevole qualità ma che, in caso di mancata cessione in questo calciomercato estivo, produrrà una pesante plusvalenza la prossima stagione.

Juventus, Dybala secondo Bucchioni accetterebbe il trasferimento all'Inter

Per quanto riguarda invece lo scambio Icardi-Dybala, sarebbe una soluzione non completamente apprezzata dalla dirigenza bianconera che non vorrebbero cedere il 10 all'Inter, ma che potrebbe però essere inevitabile proprio per motivi di bilancio.

Inoltre come è noto Icardi piace molto sia a Sarri che alla dirigenza bianconera e farebbe felice anche Cristiano Ronaldo, che ama giocare con una prima punta da area di rigore, come succedeva al Real Madrid con Benzema. Come scrive Bucchioni, se a maggio-giugno Dybala aveva rifiutato il trasferimento all'Inter, adesso invece, dopo il trattamento riservatogli dai dirigenti bianconeri (ovvero la volontà di non voler puntare su di lui), accetterebbe l'offerta della società milanese.