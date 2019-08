Sono ore calde per il futuro di Paulo Dybala e Neymar. L'attaccante argentino non rientra più nei piani della Juventus, che lo ha già offerto al Manchester United e al Tottenham (trasferimenti che poi alla fine non si sono concretizzati per il diniego della "Joja"). Il campione brasiliano, invece, ha da tempo intenzione di lasciare il Paris Saint Germain, per proseguire la sua carriera altrove. Il club parigino sarebbe molto interessato a Paulo Dybala e avrebbe già messo sul piatto una prima offerta di sessanta milioni di euro, rifiutata però dalla Juventus.

Ci sono comunque già stati dei contatti tra l'entourage dell'attaccante argentino e la dirigenza del Paris Saint Germain. Neymar vorrebbe tornare al Barcellona, ma ci sono numerose insidie per questa trattativa di mercato. Il club francese, infatti, avrebbe chiesto ben duecentocinquanta milioni di euro per impedire il ritorno di Neymar al Barcellona. Sul campione brasiliano, comunque, è molto forte anche l'interesse del Real Madrid.

Mercato Juventus, tentazione Paris Saint Germain per Dybala

Stando alle ultime notizie di mercato trapelate, il Paris Saint Germain ha messo nel mirino Paulo Dybala. La dirigenza del club parigino vorrebbe farne l'erede di Neymar, destinato a lasciare la capitale francese. La Juventus, comunque, non farà sconti per l'attaccante argentino, valutato almeno ottanta milioni di euro. I tifosi bianconeri non hanno intenzione di perdere la "Joja", ma la volontà della dirigenza bianconera pare ormai abbastanza chiara.

Fabio Paratici, infatti, vorrebbe affiancare a Cristiano Ronaldo un attaccante con diverse caratteristiche tecniche, ovvero Mauro Icardi. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime ore.

Intanto, continua la telenovela che riguarda proprio l'ex numero nove dell'Inter. L'attaccante argentino ha chiuso con l'Inter e vorrebbe trasferirsi alla Juventus, ma Marotta preferirebbe cederlo alla Roma.In un colpo, infatti, il club nerazzurro si libererebbe di quello che ormai è diventato un peso e abbraccerebbe Edin Dzeko, uno degli obiettivi principali di Antonio Conte per rinforzare l'attacco.

L'Inter si aspetta di ricevere dalla Roma una proposta ufficiale per l'attaccante argentino. Icardi, però, si è promesso da tempo ai bianconeri e difficilmente accetterà altre destinazioni. Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici potrebbe acquistarlo a prezzo di saldo, una cifra che si aggira attorno ai quaranta milioni di euro. Secondo l'Inter, invece, Icardi ne vale almeno settanta.