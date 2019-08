Non si spegne il sogno Neymar per il Calciomercato della Juventus. Il brasiliano ha rotto da tempo con il Paris Saint Germain e sta cercando in tutti i modi di cambiare aria. Barcellona e Real Madrid sono le grandi favorite nella corsa alla stella carioca, ma secondo i rumors in arrivo dalla Spagna c'è la possibilità che la Juve non sia per niente tagliata fuori.

Calciomercato Juventus: il sogno Neymar continua

Ad alimentare i sogni di calciomercato della Juventus oggi è il Mundo Deportivo.

Il quotidiano sportivo iberico crea per la sua prima pagina un fotomontaggio in cui Neymar viene rappresentato con le maglie di Juventus, Barcellona, Real Madrid e Paris Saint Germain. Sono queste le squadre nel futuro dell’attaccante sudamericano con le spagnole naturalmente favorite, i francesi che ormai si sono rassegnati a perdere il giocatore ma non vogliono svenderlo, e i Campioni d’Italia che guardano la situazione.

In Francia però si va oltre la mera suggestione, il sito specializzato transalpino mercato365 racconta di contatti nei giorni scorsi tra Neymar e i suoi ex compagni Gianluigi Buffon e Adrien Rabiot, oggi giocatori della Juventus. Dai messaggi sembra che il brasiliano non abbia scartato l’idea di approdare in Italia, ma questi per ora sono solo rumors e nulla più. Le difficoltà nella trattativa sembrano insuperabili.

La richiesta per il cartellino da parte dei parigini si aggira sui 200 milioni, cifra altissima soprattutto per chi al momento deve vendere per rientrare delle spese di mercato degli ultimi mesi. Nelle settimane scorse si era parlato di un possibile scambio con Paulo Dybala a cui aggiungere 100 milioni. Sulla veridicità dell’offerta bianconera nessuno si è esposto, e poi c’è l’argentino che ha già incontrato il PSG ma non vuole lasciare a Torino e quindi tutto è in fase di stand by.

Gli incroci con il Paris Saint Germain non sarebbero finiti qui: dopo Emre Can, oggi nel mirino di Leonardo secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe Miralem Pjanic. Impossibile però che Sarri si privi del suo regista a poche ore dall’inizio del campionato.

Neymar: futuro tra Barcellona, Real Madrid e Juventus

Tornando a Neymar, ci sono comunque degli aggiornamenti sulla telenovela che vede la Juventus per ora solo spettatrice interessata.

La vera lotta è tra Barcellona e Real Madrid. I blancos avrebbero inviato un proprio emissario a Parigi per sondare il terreno non solo con il giocatore ma anche con il Paris Saint Germain. Il brasiliano è il grande sogno di Fiorentino Perez che da sempre segue con attenzione le gesta del calciatore e ha già provato in passato a portarlo a Madrid senza però mai riuscirci. Il campo ora sembra aperto ma bisogna trovare l’offerta giusta.

I 200 milioni circa chiesti dai francesi sono troppi così si cercherò di abbassare la cifra inserendo delle contropartite, per esempio Gareth Bale che però non entusiasma Leonardo, almeno per il momento. In lizza per Neymar c’è ovviamente anche il Barcellona, destinazione gradita dall’attaccante carioca. Secondo As però ci sono degli intoppi che stanno facendo scivolare i balugrana al secondo posto nella corsa. I dirigenti catalani si aspettavano già nei giorni scorsi un segnale importante da Neymar che però non si è ancora esposto. In più, sempre secondo il quotidiano spagnolo, molto vicino al Real Madrid, le casse azulgrana sarebbero vuote al momento e quindi non ci sarebbe la possibilità di fare una super offerta che possa far vacillare il PSG. Per tutti il problema principale è il tempo, le trattative si chiuderanno tra poco più di una settimana, difficile pensare che un super colpo di questo calibro possa essere imbastito in così poche giornate. Neymar è il sogno del calciomercato della Juventus, un’operazione ai limiti dell’impossibile ma in Spagna non escludono i bianconeri dalla corsa, per la serie sognare non costa nulla.