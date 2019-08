La Juventus non si arrende e da diversi anni sta cercando giustizia nei tribunali ordinari e sportivi per far togliere lo scudetto del 2006 all'Inter. I bianconeri stanno continuando la loro battaglia legale e il prossimo 6 agosto aspetteranno la pronuncia della Corte d'appello federale. Dunque la Juve sta davvero facendo di tutto per cercare di ottenere ciò che vuole. Negli ultimi mesi la Vecchia Signora ha continuato a presentare diversi ricorsi che sono stati respinti o risultati inammissibili e adesso appunto si attenderà il 6 agosto per sapere cosa accadrà in merito a questa vicenda.

Le tappe dei ricorsi bianconeri

Juventus e Inter sono rivali in campo, sul mercato, ma anche nei tribunali. In casa bianconera la ferita di Calciopoli non si chiude e la società sta cercando di ottenere giustizia. La Juve combatte affinché venga tolto lo scudetto del 2006 che Guido Rossi assegnò all'Inter. La Vecchia Signora ha già presentato diversi ricorsi e lo scorso 11 luglio ha chiesto al tribunale nazionale federale di sospendere il giudizio in attesa del ricorso presentato al Tar.

Mentre il Tfn ha dichiarato inammissibile il ricorso dei bianconeri e ha rigettato l'istanza di sospensione presentata dal club piemontese. Queste stesse richieste verranno presentate dalla Juve il 6 agosto alla Corte d'appello federale. I bianconeri dunque sono tornati alla carica con la giustizia sportiva dopo la pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite che di fatto aveva chiuso il procedimento della giustizia ordinaria.

La Juve aspetta la pronuncia della giustizia sportiva

Dopo aver chiuso i procedimenti nel tribunale ordinario, la Juventus sta aspettando che sia la giustizia sportiva a pronunciarsi. Infatti, i bianconeri hanno presentato due ricorsi paralleli: uno al Collegio di Garanzia del Coni, l'altro al tribunale nazionale federale. Lo scorso maggio il collegio di garanzia aveva dichiarato inammissibile il ricorso della Juve, la società piemontese ha impugnato la sentenza e si è presentata al Tar.

L'avvocato Luigi Chiappero che rappresenta il club bianconero aveva chiesto di sospendere il giudizio in attesa del Tar. Ma l'avvocato Giancarlo Viglione, insieme a Luigi Medugno rappresentante della FIGC, si è opposto sostenendo che sia stata la stessa Juve a scegliere due percorsi e ha fatto sapere che non ci sarà più spazio per impugnazioni davanti alla giustizia sportiva. Il Tfn, invece, ha dato ragione alla FIGC e all'Inter e così la Juve ha deciso di fare ricorso alla Corte di appello federale che a questo punto si pronuncerà il 6 agosto.

Dunque il prossimo capitolo della questione calciopoli verrà scritto a breve e la Juve spera di avere buone notizie.