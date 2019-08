Si avvicina l'asta del Fantacalcio. Duellare con i propri amici per i giocatori di Serie A è uno dei must dell'estate. C'è da costruire una rosa e per farlo c'è bisogno di conoscere nel migliore dei modi tutte le dinamiche delle squadre e gli ultimi movimenti di Calciomercato. In questo periodo si va inoltre a caccia di utili consigli sui giocatori da prendere.

La priorità sono gli attaccanti, vero, ma bisogna guardare anche agli altri reparti.

Per quanto riguarda i difensori, si punta decisamente su quelli che possono portare in dote qualche bonus. Gol e assist che possono aumentare il proprio punteggio. Ma chi sono i difensori che fanno più gola all'asta? Ecco quelli che hanno dimostrato nel corso degli anni di avere il vizio del gol.

Asta Fantacalcio: chi prendere tra i difensori

La Fiorentina ha ben due difensori che amano andare a saltare sui calci piazzati e potrebbero riuscire a mettere a segno qualche rete: sono i due centrali Pezzella e Milenkovic, probabili titolari fissi nell'undici viola allenato da Montella.

Ancor meglio in casa Inter, dove tutti e tre i centrali che dovrebbe schierare Conte come titolari sono abili nel gioco aereo e finiranno probabilmente qualche volta nel tabellino dei marcatori. Parliamo ovviamente di Skriniar, De Vrij e soprattutto Godin, che in carriera spesso è stato decisivo con i suoi gol.

La Juventus conta sul solito Bonucci ma sopratutto su De Ligt, nuovo acquisto che seppur giovanissimo ha già dimostrato di essere molto bravo quando si va all'assalto nell'area avversaria.

Il Milan può contare sull'abilità di Alessio Romagnoli, perno dei rossoneri, il Napoli su quella dei suoi due centrali Koulibaly e Manolas. Abili a difendere ma anche nel gioco aereo, il loro bottino di reti negli anni passati è eloquente.

Bruno Alves del Parma è uno dei difensori che in tanti proveranno a prendere al Fantacalcio. Ha esperienza da vendere, è bravo nei colpi di testa ma anche ottimo tiratore di calci piazzati.

Anche la Roma ha un giocatore specialista delle punizioni ed è Kolarov. Lo scorso anno il terzino destro ha realizzato la bellezza di otto reti e anche nella prossima serie A potrebbe mettere a segno un buon numero di gol. Sempre tra i giallorossi c'è un volto nuovo che ama andare a saltare nell'area avversaria, vale a dire Mancini, a segno pure in alcune amichevoli precampionato della squadra di Fonseca. Anche lui è un difensore con il vizio del gol da appuntare come obiettivo per la propria fantasquadra.

Infine tra i difensori consigliati ci sono anche N'Koulou e Izzo del Torino, anche loro sempre pronti ad andare in attacco non appena se ne presenta l'occasione.