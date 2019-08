Terminate le settimane di duro lavoro, adesso si inizia a fare sul serio: di scena questa sera allo stadio Leonardo Garilli la sfida Piacenza-Viterbese, match valido per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia-Tim Cup, con fischio di inizio previsto per le ore 18.00.

Sarà una gara che non ammetterà distrazioni: al termine dei 90' regolamentari, ovvero supplementari o calci di rigore nel caso in cui persista la parità, solamente una formazione avrà l'onore di accedere alla fase successiva della competizione tricolore. Per l'altra, lo spettro di una cocente eliminazione e la fine dei sogni di gloria.

Piacenza-Viterbese, le ultime novità di formazione

I biancorossi di mister Arnaldo Franzini debutteranno tra le mura amiche orfani di diverse pedine: non prenderanno parte al match infatti lo squalificato Pergreffi e l'infortunato El Kaouakibi. In difesa la novità è data dalla coppia di centrali composta da Della Latta-Giandonato.

La Viterbese si presenta al Garilli con una defezione di non poco conto: il tecnico dei leoni gialloblù Antonio Calabro non raggiungerà la squadra in terra emiliana a causa di un problema familiare.

In panchina ci sarà il secondo allenatore Alberto Villa.